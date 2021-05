Umfrage-Einbruch für Söder: Grüne kommen CSU in Bayern auf einmal gefährlich nahe

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder in der Bayerischen Staatskanzlei in München.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl

Der Vorsprung der CSU auf die Grünen bei der Bundestagswahl in Bayern schrumpft weiter. In einer aktuellen GMS-Umfrage beträgt der Abstand nur noch sechs Prozentpunkte.

München - Auch im CSU-Stammland Bayern machen die Grünen mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl Boden gut. In einer aktuellen Umfrage GMS-Umfrage im Auftrag von Sat.1 gaben 32 Prozent an, der CSU ihre Stimme zu geben, sollte am nächsten Sonntag Bundestagswahl sein (Sonntagsfrage). Die Partei von Markus Söder büßt so erneut zwei Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Umfrage ein.

CSU-Vorsprung auf Grüne schrumpft auf sechs Prozentpunkte - FDP drittstärkste Kraft

Die Grünen hingegen können in Bayern offenbar weitere Stimmgewinne verzeichnen und erreichen in der aktuellen Umfrage 26 Prozent. Der Vorsprung der CSU schrumpft so weiter auf nun mehr sechs Prozentpunkte. Im vergangenen Monat betrug der Vorsprung noch neun Prozentpunkte.

Drittstärkste Kraft bei der Bundestagswahl würde in Bayern nach der aktuellen Umfrage die FDP mit elf Prozent werden, dicht gefolgt von der AfD, die bei zehn Prozent liegt. Die SPD verliert in Bayern erneut und kommt in der Umfrage lediglich noch auf acht Prozent. Freie Wähler und Linke erreichen vier Prozent.

Bundestagswahl 2021: 28 Prozent der Bayern wollen Baerbock als Kanzlerin

Bei der Frage nach dem favorisierten nächsten Bundeskanzler für die Bundesregierung haben die 1003 befragten Menschen in Bayern eine deutliche Tendenz. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock erreicht unter den Befragten eine Zustimmung von 28 Prozent und notiert damit zehn Prozentpunkte vor dem Bewerber der Union Armin Laschet, der Markus Söder im Duell um die Kanzlerkandidatur ausgestochen hatte. Olaf Scholz (SPD) erreicht 13 Prozent Zustimmung. (fd/afp)

