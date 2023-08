Bundeswehr: Anzahl der Kriegsdienstverweigerer hat sich verfünffacht

Soldaten der Bundeswehr © Christoph Hardt/Imago

Die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung bei der Bundeswehr hat sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs verfünffacht.

Berlin in Deutschland - Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor, die dem digitalen Medienhaus Table.Media am Freitag vorlag. Gingen bei der Bundeswehr im Jahr 2020 noch 142 und im Jahr 2021 insgesamt 209 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung ein, waren es im vergangenen Jahr 1123 Anträge.

Bis zum 30. April 2023 sind demnach sogar bereits 672 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung bei der Bundeswehr eingegangen. Unter den Antragstellern im Jahr 2022 waren 450 Ungediente, 438 Reservisten, 226 Zeitsoldaten, acht Berufssoldaten und ein freiwillig Dienstleistender.

Bei einer Teil- oder Generalmobilmachung im Spannungs- oder Verteidigungsfall könnten alle Männer ab 18 Jahren bis zur Vollendung des 59. Lebensjahres eingezogen werden. Wer den Kriegsdienst verweigert, kann zum zeitlich unbefristeten Zivildienst beordert werden. kbh

Pistorius plant „große Reform im Personalwesen“ der Bundeswehr

Angesichts rückläufiger Bewerberzahlen hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) umfangreiche Maßnahmen angekündigt, um die Bundeswehr für Jobsuchende attraktiver zu machen. „Die große Reform im Personalwesen steht noch aus“, sagte Pistorius dem „Tagesspiegel“ (Freitagsausgabe). „Dafür braucht es einen langen Atem“, betonte er, ohne ein konkretes Datum für die Umsetzung der Pläne zu nennen.



Pistorius verwies jedoch auf erste, bereits laufende Maßnahmen: „Schon setzen wir einige Ideen um, um bürokratische Hürden abzubauen und den Einstieg in die Bundeswehr zu erleichtern: Zum Beispiel bieten wir Bewerbungscoachings an und begleiten Interessierte vom Assessment bis zur Einstellung. In einem anderen Pilotprojekt prüfen wir, ob monatliche Einstellungstermine helfen können, der Ungeduld bis zur Einstellung etwas entgegenzusetzen“, sagte der Minister dem „Tagesspiegel“.



Das Vorhaben sei derzeit die Priorität seines Hauses, betonte Pistorius. „Was mich derzeit am meisten umtreibt ist das Thema Personal: Wie können wir einerseits die guten Leute bei der Bundeswehr halten? Wie können wir andererseits junge Frauen und Männer, die sich für unser Land engagieren wollen, für die ungewöhnlichen und vielfältigen Aufgaben der Bundeswehr gewinnen?“



Bei einem Besuch in einem Karrierecenter der Bundeswehr in Stuttgart am Mittwoch hatte Pistorius bestätigt, dass die Bewerberzahl in diesem Jahr um sieben Prozent gesunken sei. Zudem gebe es eine hohe Abbrecherquote. Die Bundeswehr müsse schneller dabei werden, Interessenten direkt nach dem Abschluss zu gewinnen, forderte er. Denn Jobinteressenten hätten heute eine riesige Auswahl von Angeboten, die Bundeswehr stehe hier in wachsender Konkurrenz mit der Wirtschaft und anderen Stellen, sagte Pistorius. Wer als Arbeitgeber „nicht schnell genug ist, gerät ins Hintertreffen.“ kbh