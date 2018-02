Lange Mängelliste bei der Bundeswehr: Von der Leyen im Kreuzfeuer der Kritik

Vielleicht sollte man einfach dort mal ansetzen ... und natürlich bei den Fiaskos der Beschaffung neuer Waffensysteme. Die Bundeswehr ist nämlich wie jede andere staatliche Verwaltung in D eine der Melkkühe der Wirtschaft und so mancher verdient sich da eine goldene Nase. Aber das scheint ja in Ordnung zu sein ...

Die Zahl der Zeit- und Berufssoldaten hat sich nämlich nicht großartig verändert, seit Beginn des Jahrtausends. Nämlich von ca. 188.000 im Jahr 2000 zu ca. 170.000 im Jahr 2017. Wer nicht mehr da ist, sind die Wehrpflichtigen, das waren im Jahr 2000 noch über 100.000. Seither wurden auch die Zahl der Standorte verringert, ebenso wie die Zahl der Bediensteten in den Standortverwaltungen. Auch hier gab es also Einsparungen.

Der Zustand der Bundeswehr entspricht ihrem Rückhalt und ihrer Wertschätzung in der Bevölkerung. Die 68er haben seinerzeit im Interesse der DDR angefangen, das Militär systematisch zu diskreditieren. Man erinnere sich an die Pauschalverurteilung als "Mörder" oder die Wühlarbeit gegen die allgemeine Verteidigungsbereitschaft ("lieber rot als tot"). Mit ihrem Aufstieg in öffentlichkeitswirksame Positionen wie auch in den Ausbildungsbetrieb verfestigte sich allmählich die propagierte "kritische" Einstellung zu den Streitkräften in den Grundüberzeugungen der Gesellschaft. Demzufolge fand sich für jede Initiative zu Einsparungen im Bundeshaushalt eine Gefolgschaft, die gerade für irgendein Projekt benötigten Gelder bei der Bundeswehr abzuzweigen.

Inzwischen ist der ganze Verein auf den Hund gekommen, selbst mit winzig kleinen Einsätzen überfordert, unfähig erst recht zur Landesverteidigung. Der Zustand spiegelt den Stellenwert in der Gesellschaft wider. Das Militär gilt als Schmuddelkind, wird vor der Öffentlichkeit versteckt, ist nicht vorzeigbar. Bis heute wird seine Tradition moralisch diskreditiert. Jeder Versuch zur Ansehenssteigerung wäre verurteilt, schon im Ansatz steckenzubleiben, verdammt als Militarismus und Kriegstreiberei. Solange sich daran nichts ändert, und es würde Generationen brauchen, werden wir kein einsatzfähiges, demokratisch verwurzeltes Militär mehr haben. Wir könnten vielleicht in kürzerer Zeit eine skrupellose Söldnertruppe aufbauen, die dem Meistbietenden dient. Aber der Gedanke an eine wehrfähige Bevölkerung ist so tot wie der legendäre Dodo.