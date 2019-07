Bundeswehr-Drama: Pilotin verbrennt nach Hubschrauber-Absturz - Augenzeugin erzählt schockiert

Mal eine Bitte an alle Kommentatoren:

Bevor diese Meldung benutzt wird, um den angestauten Hass auf Ministerinnen etc abzulassen, sollten wir alle doch mal abwarten, was die Ursache des Unglücks war. Bis dahin sollten wir es bei Beileidsbekundungen belassen, alles andere ist unanständig.

Mit fliegerischem Wissen haben Sie es aber nicht so, oder? Der EC 135 ist einer der zuverlässigsten Helicopter, die zur Zeit in Deutschland geflogen werden. Militärisch und zivil. Fast alle Rettungshubschrauber und auch die ADAC Flotte basiert auf diesem Modell und alt ist das ganz bestimmt nicht. Selbst wenn einem Hubschrauber die Turbine ausfällt, kann der noch mit Autorotation auf einem Feld landen. Die Schule in Bückeburg ist mittlerweise sogar international tätig. Ich habe öfter Besuchergruppen aus diesem Verband betreut, wenn die unser Center in Bremen besichtigt haben, um sich ein Bild über die Flugsicherung zu machen. Der letzte Lehrgang, den ich hatte, kam aus Schweden. Und jetzt zu Ihrer Bemerkung über die F104. Das geht zwar in die Anfänge meiner Tätigkeit in der Flugsicherung zurück, aber wir bekamen regelmäßig sämtliche Flugunfallberichte vom General Flugsicherheit, sogar wenn ein LFZ eine Beule beim Schleppen bekam. Also reden Sie hier nicht so einen Unsinn.