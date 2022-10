Verteidigungsministerin Lambrecht streicht sechs Rüstungsprojekte – aufgrund „erheblicher Mängel“

Von: Christina Denk

Mit 100 Milliarden Euro wollte die Bundesregierung die Mängel der Bundeswehr ausgleichen. Sechs Projekte werden vorerst gestrichen.

Berlin – Laut einem Pressebericht müssen sechs Rüstungsprojekte der Bundesregierung zurückgestellt werden. Das Sondervermögen dazu wurde nach Beginn des Ukraine-Kriegs ins Leben gerufen. Mit dem Vermögen und den Rüstungsprojekten sollten massive Mängel bei der Bundeswehr aufgestockt werden. Doch offenbar gibt es ebenso „erhebliche Mängel“ in der Beschaffungsliste, kritisierte zuletzt der Bundesrechnungshof. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) reagierte nun mit der Streichung.

Verteidigungsministerin Lambrecht streicht sechs Rüstungsprojekte: Vor allem die Marine ist betroffen

Der stellvertretende Generalinspekteur, Generalleutnant Markus Laubenthal, habe am Freitag im Haushalts- und Verteidigungsausschuss des Bundestags mitgeteilt, dass sechs zunächst eingeplante Rüstungsvorhaben vorerst gestrichen und auf eine Warteliste gesetzt würden, berichtete die Welt. Betroffen seien das Heer und insbesondere die Marine.

Ein Überblick über die gestrichenen Projekte laut dem Pressebericht:

Die Beschaffung eines Nachfolgemodells für den Transportpanzer Fuchs des Heeres wird zurückgestellt.

Die Marine muss auf eine fünfte und sechste Fregatte 126 verzichten.

Die Anzahl der Korvetten 130 wird von zehn auf sechs reduziert.

Das U-Boot-Verteidigungssystem IDAS soll weiter entwickelt werden, die Beschaffung ist aber gleichfalls zurückgestellt.

Die Zahl der Seefernaufklärungsflugzeuge Boeing P-8 Poseidon wird von zwölf auf acht reduziert.

Ein nicht näher bezeichnetes „Teilprojekt“ beim Neuaufbau eines Nahbereichsschutzes gegen Bedrohungen aus der Luft entfällt.

Fehler in der Einkaufsliste: Preissteigerungen und Zinsen treiben Lambrecht zu Streichungen

Zur Verbesserung der Bundeswehr, hatte die Regierung eine Liste mit dutzenden Rüstungsgütern vorgelegt, die beschafft werden sollen. Dazu sollte das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen genutzt werden, das die Bundeswehr in der Landes- und Bündnisverteidigung stärken sollte.

Handwerkliche Fehler in der Beschaffungsliste führten nun zu den Streichungen, so die Welt. Demnach hatte der Bundesrechnungshof in einem Zwischenbericht für die Haushaltsberatungen im Bundestag kritisiert, dass die vorgelegten Planungen für das Sonderbudget „erhebliche Mängel“ aufwiesen und „grundlegend“ überarbeitet werden müssten. Bereits in der letzten Woche hatte es Berichte über die schmelzende Einkaufsliste und das Sondervermögen der Bundeswehr gegeben.

Den Angaben zufolge wurde der Ausgabenrahmen von 100 Milliarden Euro deutlich überschritten und Preissteigerungen und Zinsen für die für das Sondervermögen aufgenommenen Schulden nicht berücksichtigt. Die sechs Streichprojekte würden aus dem Sondervermögen in den regulären Haushalt überführt, berichtete die Zeitung. Es sei aber eher unwahrscheinlich, dass dort noch Mittel für die Beschaffung frei würden. Indes diskutiert die SPD über die außenpolitische Rolle Deutschlands. Juso-Chefin Rosenthal widerspricht unter anderem Klingbeils Darstellung einer „Führungsmacht“. (chd/AFP)