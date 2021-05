AKK veröffentlicht Bundeswehr-Reformpapier: Von der Opposition hagelt es Kritik

Annegret Kramp-Karrenbauer will die Bundeswehr reformieren

Kritik folgt prompt

von Josef Forster schließen

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer stellt ein Eckpunktepapier zur Reform der Bundeswehr vor. Die „Kopflastigkeit“ der Truppe soll verringert werden. Kritik lässt nicht lange auf sich warten.

München/Berlin - Die Bundeswehr hat Reformbedarf. Zu diesem Schluss kommt zumindest Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Am 18. Mai stellte die CDU-Politikerin in Berlin ein Reformpaket vor, das die Truppe neu organisieren soll. Das Militär soll schneller, effizienter und schlanker werden. Die Kritik aus der Opposition folgt prompt.

Bundeswehr-Reform: AKK fordert „weniger Stab, mehr Truppe, mehr Eigenverantwortung“

Wie Ministerin Kramp-Karrenbauer bei der Vorstellung des Reformpapiers betont, gehe es um „weniger Stab, mehr Truppe, mehr Eigenverantwortung“ und eine „Stärkung der Einsatzbereitschaft des Gesamtsystems Bundeswehr“. Zusammen mit Generalinspekteur Eberhard Zorn formulierte AKK die „ambitionierten Ziele“, die auf eine Reduzierung der Stäbe abzielt. So solle die Truppe gestärkt und die „Kopflastigkeit“ reduziert werden.

Nötig seien „eine Kaltstartfähigkeit, eine hohe Reaktionsfähigkeit sowie Durchsetzungsfähigkeit“ gegen gegnerische Waffensysteme. „Dies erfordert möglichst eingespielte Verbände aus Kampfeinheiten und Unterstützungskräften, die so gegliedert, ausgebildet und materiell ausgestattet sind, dass sie schnell eingesetzt werden können.“ Die Bundeswehr soll schnell auf neue Gefährdungslagen reagieren können.

Annegret Kramp-Karrenbauer: Keine „große Bundeswehrreform alter Prägung“

Trotz der weitreichenden Reformpläne sieht Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer keine „große Bundeswehrreform alter Prägung“. Personalabbau und Standortschließungen werde es deshalb nicht geben. Der Bundeswehr-Umbau soll dem Papier zufolge möglichst bald starten und 2025 abgeschlossen sein.

Aus der Opposition handelt sich Annegret Kramp-Karrenbauer für ihre Reformpläne Kritik ein. Besonders der Zeitpunkt der Bundeswehr-Umgestaltung wirft Zweifel auf. Es stelle sich die Frage, „warum Annegret Kramp-Karrenbauer dies erst jetzt - nach fast zwei Jahren im Amt und fünf Monate vor einer Bundestagswahl - tun will“, merkt der sicherheitspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Tobias Lindner, an. Das Eckpunktepapier sei „im Wesentlichen eine Ansammlung von Prüfaufträgen“, fuhr Lindner fort. „Das passt eher an den Beginn einer Legislaturperiode als an das Ende“. Doch nicht nur für ihr Reformpapier muss sich AKK Kritik gefallen lassen.

KSK-Skandal: AKKs Vertrauter muss im Untersuchungsausschuss aussagen

Bei der Elite-Einheit Kommando-Spezialkräfte (KSK) erweckte eine höchstumstrittene Munitions-Sammelaktion das Interesse der Justiz. Im Frühjahr 2020 war es nach Angaben des Verteidigungsministeriums zu einer Sammelaktion von Munition am KSK-Standort in Calw in Baden-Württemberg gekommen. Soldaten konnten demnach straffrei Munition zurückgeben, die zuvor nach Schießübungen nicht abgegeben oder auch entwendet worden war.

+ Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gerät für ihre Rolle in der KSK-Affäre in Kritik © Frederic Kern | IMAGO / Future Image

Im Verteidigungsausschuss des Bundestages prüfen die Politiker Kramp-Karrenbauers Rolle im Munitionsskandal. Vom Adjutant AKKs wollen die Politiker wissen, wann die Ministerin von der Munitions-Sammelaktion erfahren hatte. In der Sache wird auch gegen den KSK-Kommandeur, Brigadegeneral Markus Kreitmayr, ermittelt. Bislang hat sich Kreitmayr intern, jedoch nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Das Ergebnis der Untersuchung bleibt offen, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt Kreitmayr als unschuldig. (dpa/jjf)