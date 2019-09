Unbekannte greifen Bundeswehr-Soldaten in Berlin an - offenbar aus erschreckendem Grund

Was geht in Berlin eigentlich. Wenn man Arzt ist und ein schönes Auto fährt wird es wenn man Pech hat angezündet, Polizisten werden getreten, Sanitäter, etc ( nicht nur in Berlin). Der Respekt nimmt bei vielen ab, der Respekt vorm Staat und auch ein Soldat wird in den Augen der Täter wohl ein Vertreter des Staates sein. Wenn jemand 2 Leute mit einem Messer absticht wird inzwischen von Totschlag gesprochen, sorry, nach der ersten Person die vielleicht leblos und blutüberströmt am Boden liegt ist dem Täter klar, das er getötet hat und bei der 2 Person ist es sicher Mord. Immer mehr Verfahren werden eingestellt, bei immer mehr Urteilen kommen Täter weit vor der Haftzeit wieder frei. Manche schreckt das Justizsystem nicht mehr ab. Da werden teilweise mehr Punkte angebracht, welche Taten "rechtfertigen, erklären etc anstatt zu schauen, was die Taten für die Opfer bedeuten. Da beschäftigen sich 10 Psychologen ( zuviele) mit den Tätern. Das ist inzwischen ein Irrsinn.