Immer mehr Bundeswehrsoldaten traumatisiert: In Mali drohe „ein zweites Afghanistan“

Linken-Politiker Höhn sieht Gefahr

Von Tanja Kipke schließen

In den letzten Jahren stieg die Zahl der traumatisierten Soldaten stark an. Linken-Politiker Matthias Höhn hat daher Forderungen an die Bundesregierung.

Berlin - Bei der Bundeswehr gibt es immer mehr Soldaten und Soldatinnen, die nach einem Einsatz in psychiatrischen Kliniken behandelt werden müssen. Dies ergibt sich aus einer Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. Die Zahlen liegen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor. Im Jahr 2013 wurden noch 602 Soldatinnen und Soldaten wegen einsatzbedingter psychischer Erkrankungen behandelt. Im vergangenen Jahr seien es bereits 1116 gewesen.

Bundeswehr: Zahl der traumatisierten Soldaten steigt an - Linken-Politiker Höhn mit Appell an Regierung

Für das knappe halbe Jahr in diesem Jahr gibt das Verteidigungsministerium die Zahl mit 762 an. „Jahr für Jahr steigt die Anzahl traumatisierter Soldatinnen und Soldaten. Auch diese bedrückende Wahrheit gehört zur Bilanz der Einsätze in Afghanistan und anderswo“, sagt Linken-Politiker Matthias Höhne dazu dem RND. In Mali drohe nun „ein zweites Afghanistan“. Erst vor kurzen sind zwölf Soldaten in Mali bei einem Anschlag verletzt worden.

Laut Höhn sollten sich Bundesregierung und Bundestag „genau überlegen“, welche längerfristigen Folgen solche „gefährlichen Einsätze“ haben. „Wir brauchen eine breite Debatte in Politik und Gesellschaft, wie wir mit der steigenden Anzahl an erkrankten Soldatinnen und Soldaten umgehen“, so Höhn. Betroffene hätten das Recht darauf, dass Bundesregierung und Bundestag den Nutzen solcher Auslandseinsätze vorher genau überprüfen. (tkip)

