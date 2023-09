Stealth-U-Boote: Deutsch-Norwegisches Rüstungsprojekt vorgestellt

Von: Kilian Beck

Die Bundeswehr plant eine Aufrüstung ihrer Marine mit Stealth-U-Booten. Ein Projekt mit Vorbildcharakter, so Verteidigungsminister Pistorius.

Kiel - Die deutsche Marine ist auf dem Weg, zwei neue U-Boote zu erwerben. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) strebt sogar den Kauf von bis zu acht U-Booten an, um den Herausforderungen der Zeitenwende gerecht zu werden. Am Dienstag (12. September) präsentierte er zusammen mit seinem norwegischen Amtskollegen Bjørn Arild das gemeinsame Vorhaben bei Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) in Kiel. Norwegen hat bereits vier identische U-Boote in Auftrag gegeben.

Die Gesamtausgaben für das Projekt belaufen sich laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf 5,5 Milliarden Euro. Pistorius plant, die vereinbarte Option zum Kauf von vier bis sechs weiteren U-Booten zu nutzen: „Dass wir wollen, steht außer Frage“, erklärte er. Die ersten Boote sollen 2032 an die Bundeswehr ausgeliefert werden.

Stealth-Fähigkeiten für die Bundeswehr

Die neue U-Boot-Klasse 212CD ist laut Pistorius ein „Vorzeigeprojekt“. Das U-Boot soll im Vergleich zu den bisherigen Modellen schwerer zu entdecken und effektiver für Aufklärungsmissionen sein. Angesichts des Angebots der Bundeswehr an die NATO, ein „Maritimes Hauptquartier“ für die Ostsee bereitzustellen, sind dies sicherlich wertvolle Fähigkeiten.

Die U-Boote sollen laut TKMS 74 Meter lang und 10 Meter breit sein. Die aktuellen U-Boote der Marine vom Typ 212 A sind laut Bundeswehrangaben 56 Meter lang und sieben Meter breit. Die Bauform der neuen Boote ist laut TKMS speziell auf Stealth-Fähigkeiten ausgerichtet.

TKMS fordert mehr finanzielle Unterstützung vom Bund - Pistorius bleibt unverbindlich

Für die Herstellung der U-Boote hat der Rüstungskonzern TKMS eine neue Produktionshalle in Kiel errichtet. Werftleiter Oliver Burkhardt hofft auf zusätzliche Aufträge von der Marine. „Wir haben jetzt ein Momentum durch Zeitenwende, auch durch ein volles Orderbuch“, sagte er. Es könnte jedoch sein, dass TKMS die Erweiterung der Produktionsstätten nicht alleine bewältigen kann. Daher hofft er auch auf eine finanzielle Beteiligung des Bundes am Unternehmen, wie das Handelsblatt berichtete. Am Dienstag reagierte Verteidigungsminister Pistorius darauf knapp: „Wir überlegen das.“ (Kilian Beck)

