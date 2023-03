Bundeswehr bleibt Teil der Mittelmeer-Mission Irini

Das Marineschiff «Berlin» ist Teil der EU-geführten Operation Irini im Mittelmeer. © picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Die Bundesregierung verlängerte die Beteiligung der Bundeswehr an der EU-geführten Operation Irini im Mittelmeer wird bis April 2024.

Berlin - Die Bundesregierung will die Beteiligung deutscher Soldaten an der EU-geführten Operation Irini im Mittelmeer ein weiteres Jahr bis zum 30. April 2024 fortsetzen. Das habe das Kabinett am Mittwoch beschlossen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Der Bundestag muss dem Mandat für die weitere Entsendung von bis zu 300 Soldaten erst noch zustimmen.

«Hauptaufgabe der Operation bleibt die Umsetzung des Waffenembargos der Vereinten Nationen gegen Libyen», sagte Hebestreit. Ziel sei, eine Stabilisierung des Landes zu festigen und aktiv zum Friedensprozess des Landes beizutragen. Außerdem solle die Operation einen Beitrag zur Verhinderung der illegalen Ausfuhr von Erdöl einschließlich Rohöl und raffinierter Erdölerzeugnisse aus Libyen leisten. Zudem solle sie helfen, durch das Sammeln von Informationen das Geschäftsmodell von Schleuser-Netzwerken zu bekämpfen.

Das UN-Waffenembargo gegen Libyen war 2016 verhängt worden, nachdem in dem ölreichen Land nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen war. Bis heute ringen zahlreiche Milizen um Macht und Einfluss. Auch andere Staaten mischen in dem Konflikt mit, darunter Russland und die Türkei. (dpa)