SPD-Politiker Arlt: „Das Verständnis des Auftrags der Bundeswehr muss neu geschärft werden“

Von: Felix Durach

Das Ansehen der Bundeswehr in der deutschen Bevölkerung hat sich durch den Krieg in der Ukraine gewandelt. Das findet zumindest der SPD-Bundestagsabgeordneter Johannes Arlt. © Kay Nietfeld/dpa

Der SPD-Politiker und Offizier Johannes Arlt spricht im Interview mit Merkur.de über das Ansehen der Bundeswehr in der Gesellschaft und wie es sich verändert hat.

München – Der Ukraine-Krieg hat der Bundesregierung auf erschreckende Weise die Notwendigkeit einer einsatzfähigen Armee zu Landes- und Bündnisverteidigung vor Augen geführt. In den zurückliegenden Jahren wurde die Bundeswehr eher stiefmütterlich behandelt – nun ist ihre Bedeutung vielleicht größer denn je. Ein von der Ampel-Regierung beschlossenes Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro soll den Zustand der Truppe jetzt wieder deutlich verbessern. Doch der Krieg hat auch das Ansehen der Soldatinnen und Soldaten in der deutschen Bevölkerung verändert. Das Land und seine Streitkräfte befinden sich mitten in der Zeitenwende.

Johannes Arlt ist Berufsoffizier bei der Luftwaffe und weiß deshalb, wie es sich anfühlt, Soldat in Deutschland zu sein. Seit der Bundestagswahl 2021 sitzt er darüber hinaus für die SPD im Deutschen Bundestag und ist ordentliches Mitglied im Verteidigungsausschuss. Im Interview mit Merkur.de von IPPEN.MEDIA spricht der 37-Jährige über die Rolle der Bundeswehr in der Gesellschaft und wie diese sich durch den Ukraine-Krieg gewandelt hat.

Johannes Arlt im Interview: „Verständnis des Auftrags der Bundeswehr muss neu geschärft werden“

Herr Arlt, wie bewerten Sie die Stellung der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in der Gesellschaft?

Johannes Arlt: Die Bundeswehr hat ein exzellentes Ansehen in der Gesellschaft. Zumindest nach aktuellen Studien des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften. Das Verständnis des Auftrags der Bundeswehr muss allerdings neu geschärft werden. Ebenso müssen wir verbessern, dass aus dem grundsätzlich positiven Image auch mehr Entscheidungen für die Bundeswehr als berufliche Karrieremöglichkeit generiert werden.

SPD-Bundestagsabgeordneter und Major i.G. Johannes Arlt. © Pressebild/Johannes Arlt

Johannes Arlt (SPD) ist seit der Bundestagswahl im September 2021 direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III im Deutschen Bundestag. Der Offizier ist Mitglied im Wirtschaftsausschuss, im Verteidigungsausschuss und als Stellvertreter im Verkehrsausschuss.

SPD-Verteidigungspolitiker Arlt im Interview: „Haben das Wort ‚Krieg‘ lange peinlichst vermieden“

Hat sich das Ansehen der Bundeswehr durch den Ukraine-Krieg verändert?

Die Bundeswehr sollte durch das Leitbild des „Staatsbürgers in Uniform“ eng in der Gesellschaft verankert sein; diese Verankerung hat nach Aussetzung der Wehrpflicht nachgelassen. Wir haben die Bundeswehr in Kriege geschickt, das Wort „Krieg“ aber lange peinlichst vermieden. Sicherheit galt in den letzten 35 Jahren als Gut, das gratis verfügbar war. Das Militär konfrontiert unsere postheroische Gesellschaft mit Gewalt – und die Gesellschaft hat lange Zeit gern bequem weggeschaut. Die Konsequenzen waren mangelnde Wertschätzung für die Leistungen der Bundeswehr, keine breite gesellschaftliche Trauer um Gefallene, eine unzureichende Veteranenpolitik und ein fehlendes Verständnis von Sicherheit. Ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr darüber sprechen werden, was uns Sicherheit wert ist und in welcher Gesellschaft wir leben wollen

Wie müsste dieser Dialog aussehen?

Ich nehme Soldatinnen und Soldaten als diejenigen wahr, über die bei der Umsetzung der Zeitenwende verhältnismäßig wenig gesprochen wird. Nach zehn Jahren Freiwilligenarmee müssen wir uns aber auch als Gesellschaft mit dem Soldatenbild beschäftigen, welches wir in unserer Bundeswehr vorfinden möchten. Dazu ist eine intensive Auseinandersetzung mit der inneren Führung und dem Leitbild des Staatsbürgers in Uniform erforderlich. Auch eine Debatte über die künftige Wehrform können wir uns – mit einem Blick auf die Demografie – nicht ersparen. Das werden anstrengende, aber wichtige Diskussionen.

Ansehen von Soldaten in der deutschen Bevölkerung – „persönliche Ferne zur Bundeswehr“

Sie haben davon gesprochen, dass verloren gegangenes Vertrauen in die Bundeswehr zurückgewonnen werden müsse. Wie könnte dieser Prozess Ihrer Ansicht nach aussehen?

Viele Menschen berichten mir von einer persönlichen Ferne zur Bundeswehr, zu der sie keinen persönlichen Bezug hätten. Soldaten in Uniform Bahnfahren zu lassen, war eine sehr gute erste Idee der Verbesserung. Wir müssen mehr Plattformen finden, an denen Zivilgesellschaft und Soldaten miteinander in Verbindung treten.

Salopp gefragt: Hat es Ihrer Ansicht nach erst einen Krieg in Europa gebraucht, um die Notwendigkeit eines einsatzfähigen Militärs zu erkennen?

In der Breite der Gesellschaft ist dies offensichtlich zu bejahen.

Interview: Felix Durach