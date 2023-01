Ukraine-Folge? Zahl der Bundeswehr-Kriegsdienstverweigerer verfünffacht sich fast

Von: Fabian Pieper

Die Anzahl der Kriegsdienstverweigerer ist sprunghaft angestiegen. © Angelika Warmuth/dpa

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Kriegsdienstverweigerer bei der Bundeswehr fast verfünffacht. Grund ist wohl auch der Ukraine-Krieg.

Berlin – Mehr als 180.000 Soldaten stehen derzeit im Dienst der deutschen Bundeswehr. Doch offenbar steht nicht mehr jeder davon hinter der Entscheidung, der Bundeswehr in Deutschland zu dienen. Denn im vergangenen Jahr 2022 ist die Anzahl der Kriegsdienstverweigerer sprunghaft angestiegen.

Das hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) von einem Sprecher des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben erfahren. In konkreten Zahlen bedeutet das: 951 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung sind im Amt eingegangen. Das ist beinahe fünfmal so viel, wie noch im Jahr 2021. Damals sollen es 201 Anträge gewesen sein.

Fünfmal so viele Kriegsdienstverweigerer bei der Bundeswehr wegen des Kriegs in der Ukraine

Als Grund dafür wird der russische Angriffskrieg in der Ukraine genannt. Dem Bericht des RND zufolge hatten viele der Antragssteller nicht mit einer kriegerischen Auseinandersetzung des seit Jahren schwelenden Konfliktes in Europa gerechnet.

Und auch in der Rekrutierung neuer Bundeswehr-Mitglieder schlage sich der Krieg nieder. 2011 wurde in Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt – auch wenn viele Deutsche sie mittlerweile gerne wieder installiert sähen. Neue Rekruten entscheiden sich seitdem freiwillig für ein Engagement bei der Bundeswehr. 2022 sei die Zahl der Bewerber für den militärischen Dienst bei der Bundeswehr allerdings rückläufig, will das RND im September vom Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr erfahren haben.

Was ist mit dem Begriff „Kriegsdienstverweigerer“ genau gemeint? Vor Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 gab es in Deutschland die Möglichkeit, den Wehrdienst zu verweigern und stattdessen Zivildienst zu leisten. Mit Abschaffung der Wehrpflicht wurde diese Art der Kriegsdienstverweigerung obsolet in Deutschland. Mit dem Begriff „Kriegsdienstverweigerer“ sind heute Bundeswehrsoldaten gemeint, die bereits bei der Bundeswehr ihren Dienst tun und diesen nachträglich verweigern.

Mehr Kriegsdienstverweigerer in Deutschland: Angekratztes Image der Bundeswehr

Doch die Probleme seien hausgemacht, sagt Michael Schulze von Glaßer, politischer Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen. Es sei nachvollziehbar, dass viele Soldatinnen und Soldaten die Bundeswehr nun verlassen wollen, da diese einerseits mit an der Realität vorbeigehenden Werbeversprechen in die Bundeswehr gelockt worden seien, sie andererseits aber auch zur Kenntnis gelangen würden, „in dieser sicherheitspolitisch brisanten Zeit doch nicht auf andere Menschen schießen und sie töten oder verletzen zu wollen“.

Zuletzt hatte das Image der Bundeswehr stark gelitten – was auch an den Verfehlungen und der Außendarstellung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) liegt. Im Mai 2022 geriet sie wegen eines Helikopter-Fluges ihres Sohnes mit einer Bundeswehr-Maschine in die Kritik, erst kürzlich wurde sie gerichtlich dazu verurteilt, volle Auskunft über den Vorfall zu geben. Auch der schlechte Zustand der Bundeswehr-Ausrüstung, etwa ausfallende Panzer, wird ihr vorgeworfen. Zuletzt erregte ein peinliches Silvester-Video Lambrechts deutschlandweite Aufmerksamkeit.