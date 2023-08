Rätsel bei den Uniformen: Dieser kleine Unterschied bereitet der Bundeswehr seit 40 Jahren Kopfzerbrechen

Analyse

Militär steht eigentlich für Uniform und Einheitslook. Aber dieses Detail bekommt die Bundeswehr einfach nicht in den Griff.

Eigentlich sollte mit der „Weisung zum Tragen des Dienstanzugs im Heer“ vom 27. Mai 2015 alles klar sein. Dem damaligen Inspekteur des Heeres, Bruno Kasdorf, wurde es nämlich zu bunt in der Truppe, vor allem bei den grauen Dienstanzügen. Denn seit Jahrzehnten herrschten im Heer Fifty Shades of Grey. „Meine Absicht ist, dass sich die Professionalität des Heeres auch in seinem sichtbaren Auftreten widerspiegelt.“ Und so befahl der Drei-Sterne-General unter dem Aktenzeichen 25-08-00, dass die Truppe in einem einheitlichen „Heeresgrau“ antreten möge.

Nichts sollte mehr dem Zufall oder den Launen von Privatschneidern überlassen werden, weshalb in der Weisung der Ton genau definiert wurde: „Heeresgrau“ wie „Basaltgrau“ gemäß der Farbnorm RAL 7012. Besagter RAL-Ton passt zwar gut als Lackfarbe für deutsche U-Boote. Als Stofffarbe allerdings erwies er sich als schwierig. Denn besagtes „Basaltgrau“ nach RAL 7012 ist ein dunkles Anthrazit-Grau, das nicht annähernd dem geforderten „Heeresgrau“ entspricht, welches sich in der jüngsten „Anzugordnung für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr“ (A1-2630/0-9802, Version 2.8 vom März 2023) findet. Die Dienstjacken, die in den Shops des BW-Bekleidungsmanagements von der Stange erhältlich sind, zeigen ein wesentlich helleres Grau.

Dienstjacken in der Lackfarbe von U-Booten

Womit sich die Frage stellt: Von welchem Grau also ist die Rede? Die Antwort ist kompliziert. Für die Bestellung von Anzugstoffen gibt es sogenannte Technische Lieferbestimmungen (TL), herausgegeben vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw). Diese sind öffentlich einsehbar und stammen von 2009, also noch vor der Weisung. Dort ist der Ton für die Dienstjacken mit „Hellgrau“ angegeben (TL-8405-0129). Auf Nachfrage beim BAAINBw allerdings sind diese TL nicht mehr gültig (sind aber immer noch online). In den jetzt gültigen TL (Version 8305–0285) steht für den Dienstanzug jetzt die Farbe „Heeresgrau“ – ohne die Bestimmung RAL 7012 (Basaltgrau).

Was also ist „Heeresgrau“? Der dunkle Farbton laut der – nie aufgehobenen – Weisung des damaligen Heeresinspekteurs? Oder der offensichtlich hellere, der sich in den Bundeswehr-Shops findet? Beim BAAINBw will man den Verdacht zerstreuen, dass man sich beim neuen „Heeresgrau“ womöglich einer Weisung widersetzt habe: „Im Nachgang der Weisung wurde durch eine Zusammenarbeit zwischen Kommando Heer, Zentrum Innere Führung, BAAINBw und dem Wehrwissenschaftlichen Institut für Werk- und Betriebsstoffe der Farbton durch das CIELAB-Farbsystem konkretisiert“. In diesem gängigen Farbsystem, das auch für Stoffe verwendet wird, gibt es kein „Heeresgrau“. Aber es gibt ein „Perlgabardine (Pique)“, das – laut BAAINBw – das neue „Heeresgrau“ ist. So steht es auch in den gültigen TL, die – so der Verdacht – klammheimlich geändert wurden und online nicht zu finden sind. Auch nicht für potenzielle Lieferanten der Bundeswehr.

RAL 7012 wird als zu dunkel empfunden

Eine, die sich in dem Farben-Wirrwarr gut auskennt, ist Kathrin Schlüter. Die Kunsthistorikerin und Juristin, verheiratet mit einem Admiralstabsoffizier, gründete 2017 das Unternehmen „Schlüter Uniformen“. Seit dieser Zeit hat ihre Firma über 6.000 Uniformjacken nach Maß hergestellt. „Die meisten Soldaten, die zu uns kommen, sind verunsichert, was denn nun das richtige Grau ist.“

Viele empfänden die unterschiedlichen Farbbezeichnungen als nicht schlüssig. Kathrin Schlüter kann das verstehen. Als sie das Unternehmen gründete, hatte sie sich viele Gedanken zu dem RAL-Ton und den scheinbar existierenden Widersprüchen zum Grauton gemacht. So findet sich in ihrer Kollektion sowohl ein „Hellgrau“, welches dem momentan dienstlich gelieferten Grauton ähnlich ist, als auch der von einigen als zu dunkel empfundene Grauton RAL 7012 – wie in der Weisung von 2015 – der von ihren Kunden und Kundinnen präferiert wird. „Ich kann die Weisung ja nicht einfach ignorieren, auch wenn sie bis heute scheinbar noch nicht umgesetzt wurde“. Was Kathrin Schlüter sich bis heute fragt: „Was ist eigentlich die richtige Farbdefinition von Heeresgrau?“

Heeresgrau bis heute undefiniert

Für die unterschiedlichen Grautöne hat das BAAINBw noch eine Erklärung: Es könne vorkommen, „dass Bekleidung älterer Fertigungsjahre aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ausgegeben wird. Dies kann begründen, dass immer noch Uniformen in einem anderen Grauton ausgegeben werden“. Ein Ärgernis, schrieb doch der ehemalige Heeresinspekteur Bruno Kasdorf: „Ab 1. Januar 2019 ist nur noch die Dienstjacke, basaltgrau (RAL 7012) zu tragen. Ich erwarte, dass die Weisung umgesetzt und ihr durch persönliches Beispiel aller in Führungsverantwortung stehenden Vorgesetzten Nachdruck verliehen wird.“

Mit dem Versuch, ein einheitliches „Heeresgrau“ zu finden, ist übrigens auch schon einer von Kasdorfs Vorgängern als Heeresinspekteur, Johannes Poeppel, vor über 40 Jahren gescheitert. In der – übrigens auch nie aufgehobenen – Weisung unter dem Aktenzeichen Fü H I 3 – AZ 49-01-00 vom 30. April 1980 befahl er ein „dienstlich festgelegtes Heeresgrau“: „Es muss sichergestellt werden, dass bei geschlossenem Antreten ein einheitliches äußeres Erscheinungsbild gewährleistet ist.“

Aber vielleicht muss man das so pragmatisch sehen wie der ehemalige Generalinspekteur Eberhard Zorn. Er trug, je nach Anlass, Dienstjacken sowohl in „Kasdorf-Grau“ als auch in „Hellgrau“. Den jetzigen Generalinspekteur Carsten Breuer hingegen sieht man – bislang – nur in „Hellgrau“. Oder „Heeresgrau“. Oder „Perlgabardine (Pique)“.