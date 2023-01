Bundeswehrverband hofft auf durchsetzungsstarken Nachfolger von Lambrecht

André Wüstner © Inga Kjer / IMAGO

Sollte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zurücktreten, erwartet André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes, einen Nachfolger mit Durchsetzungskraft.

München in Deutschland - „Er braucht Kompetenz, er braucht Durchsetzungsvermögen. Er muss parteiübergreifend anerkannt sein, und ja, er muss auch integrieren können“, sagte Wüstner am Sonntagabend im „heute journal“ des ZDF. „Er steht vor einer enormen Herausforderung, das Verteidigungsministerium ist von Haus aus schon das schwierigste Ministerium in der Bundesregierung und das insbesondere in Kriegszeiten.“

Für die Zukunft sehe er es als „elementar wichtig“ an, dass ein neuer Minister oder eine neue Ministerin „klar aufzeigt, wie die Lage in der Bundeswehr ist, wie prekär sie ist“, sagte Wüstner. Der neue Ressortchef müsse dann das Parlament mitnehmen, „wenn es um Reformen geht, um Veränderungen in der Bundeswehr, und ja, auch um Investitionen“.

Lambrecht ist laut Medienberichten entschlossen, von ihrem Amt zurückzutreten. Spekulationen über eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger sind daher in vollem Gange. Offiziell bestätigt wurde der erwartete Rücktritt Lambrechts auch am Sonntag nicht, gleichwohl wurde in Berlin von einem bevorstehenden Rücktritt Lambrechts ausgegangen.



Eine Nachfolge „mit starker Führungskompetenz“ forderte der Präsident des Reservistenverbandes der Deutschen Bundeswehr, Patrick Sensburg gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montagsausgaben).



Ähnlich äußerte sich der ehemalige Nato-General Hans-Lothar Domröse in der „Bild“-Zeitung (Montag): „Ganz wichtig ist Führung“, sagte er. „Der oder die Zukünftige muss schnell entscheiden und kraftvoll umsetzen sowie einen riesigen Laden lenken können, ohne den Überblick zu verlieren.“ Domröse zufolge sollte eine Nachfolge „ein Grundverständnis für Sicherheitspolitik“ mitbringen sowie „Kompetenz und Rückhalt in der eigenen Partei“ genießen. oer/