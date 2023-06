„Hausaufgaben“ für Pistorius: Bundeswehrverband skeptisch bei neuen Plänen für die Truppe

4000-Mann-Brigade für Litauen

Bundesverteidigungsminister Pistorius will 4000 Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren. In der Truppe hat die Ankündigung für Erstaunen gesorgt.

Berlin/Vilnius - Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen mit Russland ist immer wieder die Rede von einer Stärkung der Nato-Ostflanke. Zu diesem Zweck hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt, eine 4000-köpfige Brigade in Litauen dauerhaft zu stationieren. Das an Russland und Belarus grenzende Nato-Land würde damit zu dem, nach jetzigem Stand, größten Truppenstandort der Bundeswehr im Ausland werden. Bislang sind 800 deutsche Soldaten in Litauen vertreten.

Der Bundeswehrverband hält die Stationierungsentscheidung grundsätzlich für nachvollziehbar, sieht aber noch viele offene Fragen. Das sagte der Verbandsvorsitzende, André Wüstner, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Zwischen Ankündigung und Realisierung liegen jetzt allerdings eine Menge Hausaufgaben für Litauen selbst, aber insbesondere für unser Verteidigungsministerium“, so Wüstner weiter.

Bundeswehrverband von Pistorius überrascht - Wüstner hat viele Fragezeichen

Nach Ansicht von Wüstner gibt es noch eine Menge konzeptioneller Fragen - „angefangen beim fehlenden Material, notwendigen strukturellen Anpassungen“ und dabei „wie sich diese Ankündigungen unmittelbar auf Soldatinnen und Soldaten von Heer sowie auf deren Familien auswirken.“ Wüstner brachte gegenüber dem RND die Einrichtung einer Liegenschaft in Litauen ins Spiel, wie es sie von den US-Streitkräften in Deutschland gebe.

Das würde ihm zufolge eine „komplette Unterkunftsinfrastruktur“ bedeuten, inklusive Schulen, Einkaufseinrichtungen und Sportanlagen vor Ort. Ob den Soldatinnen und Soldaten samt ihren Familien Versetzungen drohten, sei ebenfalls unklar, monierte Wüstner. Er geht zudem davon aus, dass die Ankündigung einen höheren Finanzbedarf für den Verteidigungshaushalt 2024 nach sich ziehen werde. Die Bundeswehr selbst habe die Ankündigung von Pistorius überrascht, so Wüstner.

Litauen verspricht Aufbau von Infrastruktur - Pistorius begründet Verlegung mit deutscher Geschichte

Pistorius hatte das Vorhaben bei einem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius angekündigt, wo in etwa zwei Wochen der Nato-Gipfel stattfindet. Dabei hatte der SPD-Politiker auch zwei Voraussetzungen genannt. So müsse Litauen die nötige Infrastruktur schaffen, außerdem brauche es das Einverständnis des Nato-Oberbefehlshabers für Europa, was aber als Formsache gilt. Litauen hat bereits versprochen, die nötige Infrastruktur aufzubauen.

Bis spätestens 2026 will die litauische Regierung Waffen- und Munitionsdepots, Übungsplätze sowie Unterkünfte für die Truppe und ihre Familien bauen. Bei der Ankündigung begründete Pistorius den Schritt auch mit der deutschen Geschichte. Bis zum Ende des Kalten Krieges habe Deutschland an der Ostflanke der Nato gelegen. Damals hätte sich die BRD stets darauf verlassen können, dass die Nato-Partner Deutschland im Ernstfall zur Seite stehen würden, so Pistorius.

