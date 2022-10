Burkina Faso: Zehn tote Soldaten nach Anschlag

Die Nationalgarde von Burkina Faso bei einer Militärübung (2013) © Joerg Boethling/ IMAGO

In Burkina Faso sind in der Provinz Soum nach Armeeangaben zehn Soldaten getötet und 50 weitere verletzt worden.

Ouagadougou - Die Angreifer hätten die Truppen in der nördlichen Provinz Soum beschossen, hieß es in der Mitteilung am Montag. Demnach haben burkinische Soldaten mindestens 18 «Terroristen» bei der Verfolgung getötet. Augenzeugen bestätigten heftige Kämpfe.

Der neue Übergangspräsident Burkina Fasos, Hauptmann Ibrahim Traoré, hatte bei seiner Vereidigung Ende vergangener Woche in Ouagadougou versprochen, effektiver gegen Terroristen vorzugehen. In dem Land mit rund 21 Millionen Einwohnern sind bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige der Terrorgruppe Islamischer Staat oder dem Terrornetzwerk Al-Kaida angehören.

Traoré gelangte Ende September an die Macht, nachdem er seinen Vorgänger, Oberstleutnant Paul-Henri Sandaogo Damiba, wegen angeblicher Erfolglosigkeit im Kampf gegen den Terrorismus gestürzt hatte. Auch Damiba war durch einen Staatsstreich an das Präsidentenamt gelangt. (dpa)