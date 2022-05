Justizminister Buschmann stichelt gegen Söder wegen Bierzelt-Besuchen - „Wenn ich mir seine Fotos so ansehe“

Von: Christian Deutschländer

Justizminister Marco Buschmann (FDP) stichelt gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) verteidigt das Ampel-Gesetzt zu den Corona-Regeln und stichelt mit Blick auf das Oktoberfest gegen Markus Söder (CSU).

München - Das Oktoberfest läuft wohl ohne Corona-Auflagen. Kein 2G, keine Maske, keine Abstandsregeln, nicht in München und nicht bei anderen Festen - Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) verteidigt diese Entscheidung. Er ist einer der Urheber des Ampel-Gesetzes, das Corona-Regeln für die meisten Orte seit einigen Wochen unmöglich macht. Es kam vor allem auf Drängen der FDP zustande.

Buschmann verteidigt Ampel-Gesetz zu Corona-Regeln: scharfe Maßnahmen aktuell nicht erforderlich

„Im Moment sehen wir, dass die Zahlen fallen, die Belastung der Krankenhäuser in einem stabilen Zustand ist und auch die Belegung der Intensivstationen deutlich zurückgeht“, sagte Buschmann dem Münchner Merkur. „So lange das so ist, gilt: Es ist nicht mehr erforderlich, solche scharfen Maßnahmen vorzugeben.“ Der FDP-Politiker aus Gelsenkirchen, seit Dezember 2021 im Ministeramt, betonte weiter: „Ich als Bundesjustizminister stehe für einen klaren Kerngedanken: Wenn es nicht nötig ist, in die Grundrechte einzugreifen, dann ist es nötig, nicht in die Grundrechte einzugreifen.“

Für den Herbst schließt er allerdings eine Veränderung der Regeln nicht aus. „Das ist immer von der Lage abhängig. Wenn wir eine schwierige Situation bei Corona haben, muss man Schutzmaßnahmen ergreifen. Würde sich die Lage im Herbst verschärfen, würden wir neu nachdenken.“ Das Oktoberfest findet im September statt.

Wirbel um Corona-Regeln: Buschmann stichelt gegen Söder - eröffnet „nahezu jedes Bierfest in Bayern persönlich“

In Bayern hatte es aus mehreren politischen Lagern Kritik gegeben, warum im Freistaat praktisch nirgendwo mehr Hotspots ausgerufen werden können, etwa mit Sonderregeln für ein sehr großes Volksfest. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) soll sich dem Vernehmen nach gewünscht haben, die Theresienwiese nur für Geimpfte und Genesene (2G) zu öffnen. Das ist aber rechtlich nicht möglich. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisierte sinngemäß, mit diesen Regeln sei nun der Bund für einen etwaigen Anstieg der Corona-Zahlen verantwortlich. Regional oder gar landesweit schärfere Regeln zu erlassen, hält er auf dieser Basis nicht mehr für realistisch. In der Zwischenzeit steht allerdings auch Söder selbst für einen schwungvollen Öffnungskurs, vor allem bei den Festen in Bayern.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gemeinsam mit Clemens Baumgärtner (CSU), Chef der Wiesn, auf dem Frühlingsfest in München. © Sven Hoppe/dpa

Justizminister Buschmann sagte dem Münchner Merkur, er „staune ein wenig, was ich für kritische Anmerkungen des Ministerpräsidenten aus Bayern gehört habe“. Der FDP-Minister sagte spöttisch über Söder und seine derzeit auffällig vielen Auftritte bei Festveranstaltungen : „Wenn ich mir seine Fotos so ansehe, scheint er doch die aktuelle Situation ja sehr zu genießen. Man hat den Eindruck, dass er gerade nahezu jedes Bierfest in Bayern persönlich eröffnet – und zwar meist ganz ohne FFP2-Maske.“ (cd)