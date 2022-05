Russische Sprengfalle im Klavier einer Zehnjährigen? Ukraine berichtet von kleinem „Wunder“ in Butscha

Von: Linus Prien

In Butscha, einem Vorort von Kiew, wurde eine Granate in einem Klavier eines Mädchens gefunden. Der Sprengsatz konnte jedoch entschärft werden, ohne dass jemand zu Schaden kam.

Butscha - In Butscha – jenem Vorort Kiews, in dem die russische Armee mutmaßlich schwere Kriegsverbrechen gegen Ukrainer begangen hat – hat eine Mutter nach ukrainischen Angaben einen Sprengsatz in einem von ihrer Tochter genutzten Klavier gefunden. Der Sprengsatz konnte Berichten zufolge entschärft werden, niemand wurde verletzt.

Ukraine-Krieg: Russische Granate wurde in einem Klavier gefunden

Angeblich nur mit viel Glück hat das zehnjährige Mädchen die tödliche Falle russischer Besatzungstruppen überlebt. Die in ihrem Klavier versteckte Gewehrgranate habe „wie durch ein Wunder nicht funktioniert“, berichtete Anton Geraschtschenko, Berater im ukrainischen Innenministerium, am Donnerstagabend.

Die russischen Besatzer hätten die Granate im Hammerwerk des Klaviers in einer Wohnung versteckt. Als die Familie nach dem Abzug der Russen aus Butscha zurückkehrte, wurde der tödliche Sprengsatz entdeckt. „Dank der Aufmerksamkeit der Mutter ist niemand zu Schaden gekommen, die Granate wurde von Spezialisten entschärft.“ Das Projekt Euromaidan Press teilte Bilder des Klaviers und seiner jungen Besitzerin auf Twitter.

Ukraine-Krieg: Russen haben angeblich einen Friedhof vermint

Bei der Sprengfalle im Klavier in Butscha handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Zuvor kursierten bereits Medienberichte, dass russische Soldaten einen Friedhof in einem ostukrainischen Dorf vermint hätten. Dies sei kurz vor dem orthodoxen Osterfest geschehen. In der Folge blieb den Dorfbewohnern das traditionelle österliche Gedenken an Verstorbene auf dem Friedhof verwehrt. Das Dorf wurde zudem durch russische Attacken weitestgehend zerstört.

Während des eskalierten Ukraine-Konflikts richtete die Welt ihre Augen auf Butscha. Berichten zufolge wurden in dem ukrainischen Dorf Menschen gefoltert und Häuser geplündert. Eine Vielzahl von Bewohnern wurden angeblich willkürlich hingerichtet. Unlängst besuchte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock während ihres Ukraine-Besuchs den vom Krieg gezeichnet Ort.(lp/dpa)