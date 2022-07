Brisante Vermutung zu Butscha-Massaker: Haben deutsche Politiker geheime Details verraten?

Von: Andreas Schmid

Teilen

Butscha im April nach dem Rückzug der russischen Armee. © Rodrigo Abd/dpa

Politiker im Visier der Justiz. Nicht-öffentliche BND-Details sollen durchgestochen worden sein: „Geheimnisverrat ist kein Kavaliersdelikt.“

Berlin - Der Bundesnachrichtendienst berät die Politik bei der (militärischen) Auslandsaufklärung. Auch im Ukraine-Krieg. Der BND liefert wichtige Aspekte, die der Politik helfen, die Kriegssituation besser einzuschätzen. So gab der BND etwa Informationen zu den Kriegsverbrechen in der ukrainischen Stadt Butscha, wo hunderte gefolterte Zivilleichen gefunden worden waren. Was der BND sagt, muss vertraulich behandelt werden. Das haben offenbar nicht alle Politiker befolgt.

Ukraine-Krieg: Politik im Justiz-Visier - Ermittlungen wegen Geheimnisverrat

Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen möglichen Geheimnisverrats im Verteidigungsausschuss des Bundestags. „Es gibt Verfahren, in denen die Bundestagsverwaltung an die Staatsanwaltschaft herangetreten ist. Diese prüfen wir“, sagte eine Behördensprecherin am Wochenende. Angaben zur Anzahl der Verfahren oder zu deren Inhalt machte sie nicht.

Es besteht der Verdacht, dass aus dem Verteidigungsausschuss als geheim eingestufte Informationen nach außen gedrungen sein könnten. Das Nachrichtenportal The Pioneer berichtete, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) habe eine sogenannte Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt in vier Fällen mit Bezug zum Verteidigungsausschuss sowie in drei weiteren hinsichtlich anderer Fachausschüsse des Parlaments.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Strack-Zimmermann: „Geheimnisverrat ist kein Kavaliersdelikt“

Hintergrund ist eine Unterrichtung durch den BND zur Lage im eskalierten Ukraine-Konflikt. In mehreren Medienberichten wurden im Anschluss Inhalte öffentlich gemacht, die insbesondere im nicht-öffentlich oder geheim tagenden Verteidigungsausschuss Thema waren. Konkret ging es um abgefangene Funksprüche russischer Militärs, die an der ukrainischen Zivilbevölkerung verübte Gräueltaten belegen.

Angenommen wird, dass geheim eingestufte Informationen aus der Sitzung abgeflossen sein könnten. An der Sitzung Anfang April nahmen mehr als 60 Politiker und Regierungsvertreter teil. Nach dem Bericht von The Pioneer hatte die Ausschuss-Vorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) die Fälle zuerst angezeigt. „Neue wie alte Abgeordnete müssen verstehen, dass Geheimnisverrat kein Kavaliersdelikt ist und die mit Geheimnisverrat verbundenen Strafen kein Papiertiger sind, sondern zu realen Konsequenzen führen können“, sagte sie dem Nachrichtenportal.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. © Michael Kappeler/dpa

Bundesnachrichtendienst: CDU und FDP fordern öffentliche Lagebilder des BND

Derzeit gibt es Diskussionen, ob der BND seine Lageeinschätzungen nicht per se öffentlich machen sollte. Die Geheimnishaltung also ad acta gelegt werden würde. FDP-Politiker Konstantin Kuhle fordert im Juni bei t-online:„Wenn es nach der Eskalation des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine tatsächlich zu einer Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik kommen soll, dann gehört dazu auch eine informiertere öffentliche Debatte über sicherheitspolitische Fragen“. Ähnlich äußerte sich Roderich Kiesewetter (CDU), wie Kuhle Mitglied im parlamentarischen Gremium zur Kontrolle der Geheimdienste.

Ins Spiel gebracht hatte den Vorschlag der Gesprächskreis Nachrichtendienste. Der Verein plädiert dafür, ein dem Verfassungsschutzbericht vergleichbares Medium für den BND zu etablieren. So könne auf globale Gefährdungen und Risikofaktoren hingewiesen werden, ohne dabei schutzwürdige außenpolitische Interessen oder Geheimhaltungsbelange zu berühren. (as/dpa)