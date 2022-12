BVerfG: Urteile zur staatlichen Parteifinanzierung wird im Januar verkündet

Kollidiert die staatliche Parteienfinanzierung mit dem Grundsatz der Staatlichkeit? - Das BVerfG entscheidet (Symbolbild) © IMAGO/ K. Schmitt

Das Bundesverfassungsgericht verkündet am 24. Januar seine Entscheidung zur Aufstockung der staatlichen Parteienfinanzierung.

Karlsruhe/Genf/Nairobi - Dafür sind zwei separate Urteilsverkündungen geplant, wie das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe am Donnerstag mitteilte. Um 10.00 Uhr geben die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats die Entscheidung über den sogenannten Normenkontrollantrag der Bundestags-Fraktionen von Grünen, Linkspartei und FDP bekannt. Hier geht es um die Frage, ob der im Grundgesetz verankerte Grundsatz der Staatsfreiheit der Parteien verletzt ist. Um 14.00 Uhr folgt das Urteil über die Organklage der AfD-Fraktion, der das Gesetzgebungsverfahren zu schnell ging.

In beiden Verfahren geht es um eine umstrittene Erhöhung der absoluten Obergrenze um 25 Millionen Euro pro Jahr, die die damaligen Regierungsfraktionen von Union und SPD 2018 binnen weniger Tage durchs Parlament gebracht hatten. Damit wurde der staatliche Anteil der Parteienfinanzierung auf 190 Millionen Euro aufgestockt. Die Summe wird regelmäßig der Preisentwicklung angepasst. CDU/CSU und SPD hatten den Schritt vor allem mit höheren Ausgaben durch die Digitalisierung begründet, etwa für Datensicherheit, die Moderation interaktiver Internetauftritte und die Abwehr von Hackern.

Die damaligen Oppositionsfraktionen halten den Anstieg für unverhältnismäßig. Sie befürchten, dass ein Eindruck der Selbstbedienung entsteht - immerhin geht es um Geld der Steuerzahler. Die AfD-Fraktion, die allein nicht genügend Abgeordnete für einen eigenen Normenkontrollantrag hat, legte stattdessen Organklage gegen den Bundestag ein. Über beide Anträge war gemeinsam am 12. und 13. Oktober 2021 zwei volle Tage lang verhandelt worden.

Das Geld aus der Parteienfinanzierung kommt nicht nur den im Bundestag vertretenen Parteien zugute, sondern auch kleineren. Um Unabhängigkeit zu gewährleisten, darf der staatliche Anteil nicht mehr als die Hälfte der Parteifinanzen ausmachen. Andere Einnahmequellen sind etwa Spenden und Mitgliederbeiträge.

UN-Bericht: Investitionen in Umweltschutz müssen mindestens verdoppelt werden

Die jährlichen Investitionen in den naturbasierten Umwelt- und Klimaschutz müssen aus Sicht der Vereinten Nationen mehr als verdoppelt werden, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Bisher fließen pro Jahr 154 Milliarden US-Dollar (147,74 Mrd Euro) von staatlichen und privaten Gebern in naturbasierte Lösungen, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) hervorgeht. Nötig seien aber jährlich 384 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2025. In den darauffolgenden fünf Jahren bis 2030 müssten die Investitionen dann nochmals steigen auf 484 Milliarden US-Dollar jährlich.

Beim naturbasierten Klimaschutz werden Ökosysteme genutzt, um Treibhausgase zu reduzieren und Kohlenstoffspeicher zu bewahren oder zu erweitern. Ähnliche Ansätze gibt es für den Umweltschutz - auch um die Artenvielfalt zu erhalten. Ein Beispiel ist die Anpflanzung von Mangroven-Wäldern: Mangroven-Bäume wachsen typischerweise in den Tropen, im warmen Wasser an den Ufern von Meeren, Seen und Flüssen. Die Bäume speichern Treibhausgase, sind Nahrungsquelle für Menschen und Tiere, und ihre Äste bieten Feuerholz. Außerdem schützen Mangroven-Wälder das Land bei Sturm und verhindern durch ihr tiefreichendes Wurzelwerk die Erosion sandiger Küsten. Damit sind Mangroven-Wälder laut UN-Bericht exemplarisch für den mehrfachen Nutzen von naturbasiertem Klima- und Umweltschutz.

Es ist der zweite UN-Report zur Finanzierung von naturbasiertem Klima- und Umweltschutz. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte bei der Weltklimakonferenz in Scharm el Scheich für naturbasierte Lösungen geworben. Klima- und Artenschutz müssten zusammengedacht werden. Im Dezember findet im kanadischen Montreal der Weltnaturgipfel COP15 statt.