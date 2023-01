Ärmelkanal: Rettung von 45 Migranten durch Französische Küstenwache

Imm wieder überqueren Zugewanderte den Ärmelkanal in Holzbooten oder Schlauchbooten, um Großbritannien zu erreichen.jpg © Imago

45 Migranten, die den Ärmelkanal überqueren wollten, konnten mithilfe der Französischen Küstenwache gerettet werden.

Calais - Wie die Meerespräfektur am Mittwoch mitteilte, wurden die Menschen am Dienstagnachmittag in den Hafen von Calais gebracht.

Immer wieder überqueren Zugewanderte den Ärmelkanal, um Großbritannien zu erreichen. Oft unternehmen sie die Reise in kleinen Schlauchbooten. Die Überfahrt ist gefährlich, vor allem weil der Meeresarm von vielen großen Schiffen befahren wird. Dabei kommen auch immer wieder Menschen ums Leben. Erst Mitte Dezember starben bei einem Bootsunglück im Ärmelkanal vier Menschen.

Das Vereinigte Königreich verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Bootsmigranten. Wie das britische Verteidigungsministerium bestätigte, belief sich die Zahl der Menschen, die in kleinen Booten nach England gelangten, 2022 auf knapp 46 000. Das sind etwa 17 000 mehr als im Vorjahr und so viele wie noch nie zuvor innerhalb eines Jahres. (dpa)