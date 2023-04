Cannabis-Modellregion Bayern? CSU-Minister Holetschek klar dagegen – „rechtswidrig“

Pläne des Bundes

Von Moritz Serif schließen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will Cannabis in Modellregionen kontrolliert abgeben. In Bayern hört man das nicht gerne.

München – Bayern ist strikt gegen die Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. „Sobald die konkreten Pläne der Bundesregierung bekannt sind, werden wir alle verfügbaren Mittel prüfen, um Cannabis-Modellprojekte in Bayern zu verhindern“, teilte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Sonntag (23. April) in München mit.

Eine Erteilung von Lizenzen für Modellprojekte komme nicht in Betracht, sagte Holetschek weiter. Er warne Kommunen davor, sich als Modellregion ins Spiel zu bringen. „Die Pläne der Bundesregierung widersprechen geltendem Völker- und Europarecht. Daher halten wir nicht nur die ursprünglich angedachte flächendeckende Legalisierung für rechtswidrig, sondern auch die nun geplanten Modellprojekte.“

Cannabis-Modellregion München: Grüne und SPD schlagen Bewerbung vor

In München hatten die Fraktionen von Grünen und SPD im Rathaus vorgeschlagen, die Landeshauptstadt solle sich als Modellkommune bewerben. In diesen Projektregionen sollen Erwachsene nach dem Willen der Bundesregierung Cannabis in lizenzierten Geschäften legal kaufen können. Die bayerische Staatsregierung attackiert schon länger die Cannabis-Pläne des Bundes.

Anders sieht es hingegen in Frankfurt und Offenbach aus. Die beiden Städte wollen sich als Modellregion für den Verkauf von Cannabis bewerben. Darmstadt, Hanau und Wiesbaden wollen noch etwas abwarten. Darmstadt und Hanau zeigten sich aber grundsätzlich offen für die Idee.

+ In „Cannabis Social Clubs“ (Symbolbild) soll eine sichere Umgebung für Cannabis-Konsum geschaffen werden. © IMAGO/Addictive Stock

Frankfurt und Offenbach wollen am Cannabis-Modellregion werden

In Darmstadt gibt es laut Stadtverwaltung noch keine kommunalpolitischen Beschlüsse dazu. „Sollte sich für Städte die Möglichkeit eines Modellversuchs „Cannabis“ ergeben und dieser eine entsprechende Genehmigung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erhalten, werden wir diese Option prüfen lassen und gesundheitspolitisch und wissenschaftlich begleitet umsetzen“, erklärte Bürgermeisterin Barbara Akdeniz (Grüne) auf Anfrage.

Zunächst werde der Gesetzesentwurf der Bundesregierung abgewartet. Dabei soll unter andere geprüft werden, welche Voraussetzungen für eine Modellregion notwendig seien und ob die Rahmenbedingungen kommunalen Anforderungen wie etwa beim Jugendschutz genügten. Danach könnte gegebenenfalls entschieden werden, in welcher Form und mit welchen Kooperationen sich Darmstadt als Modellregion bewerben werde, sagte Akdeniz.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick

Cannabis-Modellregion: Hessische Städte skeptisch

Die Jusos, die Grüne Jugend und die Jungen Liberalen in Darmstadt haben sich gemeinsam dafür eingesetzt, dass sich die Stadt als Modellregion für den legalen Verkauf von Cannabis bewerben soll. „Cannabis-Konsum ist in Darmstadt längst Realität“, sagte Rodan Zeybek, Vorsitzender der Jusos Darmstadt, in einer Mitteilung. „Darmstadt hat 99 Probleme, aber keins mit Gras. Deswegen sollten wir uns jetzt als Modellregion bewerben.“

Die Stadt Hanau reagierte ebenfalls zunächst zurückhaltend. Die Pläne zur Cannabislegalisierung würden schon seit geraumer Zeit im Bund diskutiert - „und auch wir in Hanau beschäftigten uns seit längerem mit dem Thema“, teilte ein Sprecher mit. „Wir prüfen alle Aspekte, bevor wir entscheiden, welche Richtung wir einschlagen werden - der Anschluss an die sogenannte Modellregion ist ein Teilaspekt davon.“ (mse/dpa)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Addictive Stock