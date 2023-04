Cannabis soll noch in diesem Jahr teilweise legalisiert werden

Teilen

Karl Lauterbach © Nicolas Lepartz/photothek.de/IMAGO

Die Bundesregierung plant die Legalisierung von Cannabis noch in diesem Jahr.

Berlin in Deutschland - Wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Mittwoch sagte, soll der Besitz von 25 Gramm zum Eigenbedarf künftig straffrei bleiben. Er stellte Pläne für die kontrollierte Abgabe über Vereine sowie den privaten Eigenanbau mit bis zu drei Pflanzen vor. In einem zweiten Schritt soll in Modellregionen der Verkauf über lizenzierte Fachgeschäfte getestet werden.

Es gehe um „die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in klaren Grenzen“, erläuterte Lauterbach. Er erklärte die bisherige Cannabis-Politik für „gescheitert“. Denn die Droge sei ein weit verbreitetes Suchtmittel, dass in Deutschland „oft illegal angeboten werde. Schwarzmarktware sei dabei „häufig verunreinigt und schafft zusätzliche Gesundheitsgefahren“. Dies wolle die Bundesregierung nicht länger hinnehmen.



„Der Schwarzmarkt wird sich schwarz ärgern“, sagte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Ihm zufolge soll der Konsum „noch in diesem Jahr“ legal werden.



„Das Verbot von Cannabis kriminalisiert unzählige Menschen, drängt sie in kriminelle Strukturen“, erklärte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). „Es ist Zeit für einen neuen Ansatz.“



Lauterbach und Özdemir stellten ein „Zwei-Säulen-Modell“ vor. In einem ersten Schritt sollen Erwachsene bundesweit demnach nicht gewinnorientierte Vereinigungen zum gemeinschaftlichen Anbau bilden. Die Vereine oder Clubs dürfen maximal 25 Gramm Cannabis pro Tag an ihre Mitglieder abgeben und 50 Gramm pro Monat.



Mitglieder unter 21 Jahren bekommen höchstens 30 Gramm pro Monat. Bei ihnen soll es auch Begrenzungen für den Gehalt des Rauschmittels Tetrahydrocannabinol (THC) geben. Die Vereine müssen den Plänen zufolge zudem „Jugendschutz-, Sucht- und Präventionsbeauftragte“ ernennen. Für Jugendliche, die mit Cannabis erwischt werden, soll es verbindliche Präventionsprogramme geben.



Die Cannabis-Vereine dürfen auch Samen und Stecklinge an die Mitglieder zum Eigenanbau Zuhause weitergeben. Hier sollen maximal sieben Samen oder fünf Stecklinge pro Monat erlaubt sein. Der zugehörige Gesetzentwurf soll Özdemir zufolge noch im April vorgelegt werden.



Die zweite Säule sind regional begrenzte „Modellvorhaben mit kommerziellen Lieferketten“. Für fünf Jahre soll Unternehmen dabei „die Produktion, der Vertrieb und die Abgabe“ in lizenzierten Fachgeschäften an Erwachsene ermöglicht werden. Dies soll sich auf bestimmte Kreise und Städte in mehreren Bundesländern erstrecken. Hier soll ein eigener Gesetzentwurf Lauterbach zufolge „nach der Sommerpause“ kommen.



Der Gesundheitsminister hatte bereits im Oktober erste Eckpunkte zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Sie sahen den bundesweiten Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften oder Apotheken vor. Dies stieß aber auf Bedenken der EU-Kommission. Özdemir sagte, die Bundesregierung habe ihre ursprünglichen Pläne weiterentwickeln müssen, „um da nicht mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen“.



Nach „guten Gesprächen“ mit Brüssel habe sich die Bundesregierung deshalb nun für die Modellregionen entschieden, sagte Lauterbach. In diesen sollten die Auswirkungen der Freigabe wissenschaftlich erforscht und die Ergebnisse der EU zur Verfügung gestellt werden. Ziel sei es, mittelfristig in Europa Unterstützer für eine „progressive Cannabis-Politik“ und entsprechende Änderungen des EU-Rechts zu finden.



Wer bisher wegen Cannabis-Besitzes verurteilt wurde, kann im Zuge der deutschen Pläne mit einer Amnestie rechnen. Diese Verurteilungen könnten auf Antrag aus dem entsprechenden Bundeszentralregister gelöscht werden. Mit Inkrafttreten des Gesetzes würden zudem laufende Ermittlungs- und Strafverfahren eingestellt. mt/pe

Wie Länder in aller Welt den Umgang mit Cannabis regeln

Die Bundesregierung hat am Mittwoch die Weichen gestellt, um Cannabis in Deutschland teilweise zu legalisieren. Weltweit zeichnete sich in den vergangenen Jahren eine Tendenz hin zur Entkriminalisierung von Cannabis ab. Ein Überblick:



EUROPA

Die Niederlande sind quasi ein Klassiker in Sachen Cannabis: Seit 1976 sind der Besitz, Konsum und Verkauf von bis zu fünf Gramm in „Coffee Shops“ erlaubt. Anbau und Verkauf im großen Stil sind verboten, in diesem Bereich sind vor allem kriminelle Banden tätig. Die Niederlande waren 2003 auch das erste EU-Land, das die medizinische Verwendung von Cannabis erlaubte. Mittlerweile ist der medizinische Gebrauch der Droge in rund 30 Ländern weltweit erlaubt.



In Spanien wird der Anbau für den Eigenbedarf in privaten Räumen toleriert. Der Handel und der Konsum in der Öffentlichkeit sind verboten.



Das Nachbarland Portugal entkriminalisierte im Jahr 2001 den Konsum und Besitz der Droge. Konsumenten können aber mit einem Bußgeld belegt werden, das sie durch eine Suchtbehandlung umgehen können.



Malta erlaubte Ende 2021 den Besitz von bis zu sieben Gramm Cannabis und den Anbau von bis zu vier Pflanzen für Bürger ab 18 Jahren. Ab sieben Gramm und bis zu 28 Gramm riskiert der Verbraucher eine Strafe in Höhe von 100 Euro. Der Konsum in der Öffentlichkeit und vor Minderjährigen bleibt verboten.



LATEINAMERIKA

Als erstes Land der Welt legalisierte Uruguay 2013 den Anbau, den Vertrieb und den Konsum von Cannabis. An die Drogen kommen Konsumenten auf drei Arten: über den Anbau zuhause für den Eigenbedarf, als Mitglied in einem Cannabis-Club oder durch den Kauf in einer Apotheke.



In Mexiko entkriminalisierte der Oberste Gerichtshof im Juni 2021 den Freizeitgebrauch von Cannabis. Im Mai 2022 lockerte das Land dann die Kriterien für den Besitz.



NORDAMERIKA

In den USA verbietet das Bundesrecht den Anbau, den Verkauf und die Verwendung von Cannabis. Der Freizeitgebrauch wurde jedoch in 19 Bundesstaaten legalisiert. Im vergangenen Herbst begnadigte US-Präsident Joe Biden all jene, die auf Bundesebene wegen einfachen Cannabis-Besitzes verurteilt worden waren.



Kanada legalisierte im Oktober 2018 als zweites Land der Welt Cannabis für den Freizeitgebrauch. Die Gesetzgebung beschränkt den persönlichen Besitz auf 30 Gramm und vier Pflanzen pro Haushalt. Es obliegt den Provinzen, den Verkauf in zugelassenen staatlichen oder privaten Geschäften zu organisieren.



AFRIKA

In Südafrika erklärte 2018 das höchste Gericht ein Gesetz für verfassungswidrig, das den Konsum und den Anbau von Cannabis zuhause verbietet. Das Urteil entkriminalisiert jedoch weder den öffentlichen Gebrauch der Droge noch seine Vermarktung. ju/dja