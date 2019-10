Rackete & Co. blockieren Berlin: Irgendein Notstand ist immer

+ Georg Anastasiadis, Chefredakteur des Münchner Merkur. © Klaus Haag

Als die „Sea Watch“-Kapitänin Carola Rackete mit 53 Migranten an Bord trotz gesetzlichen Verbots in den Hafen von Lampedusa einfuhr und dort italienische Carabinieri in Lebensgefahr brachte, berief sie sich, unter dem Jubel des links-grünen Lagers (und der evangelischen Kirche), auf einen angeblichen „humanitären Notstand“ an Bord. Jetzt, als Galionsfigur der Berliner „Extinction-Rebellion“-Bewegung, legt die Kapitänin eine ganze Woche lang den Verkehr in Berlin lahm – und rechtfertigt ihren zivilen Ungehorsam mit dem drohenden Klima-Notstand. Irgendein Notstand ist eben immer, wenn es gilt, sich über Regeln hinwegzusetzen und der Mehrheit den eigenen Willen aufzuzwingen.