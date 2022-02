Cassis: Erst Verkündung des Endes der Corona-Maßnahmen, jetzt positiv auf Corona getestet

Teilen

Links Ignazio Cassis, Bundespräsident der Schweiz neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. © Bernd Elmenthaler/IMAGO

Am Mittwoch hatte der Schweizer Bundespräsident und Außenminister Ignazio Cassis noch zusammen mit Gesundheitsminister Alain Berset in Bern das Ende praktisch aller Corona-Maßnahmen in der Schweiz verkündet.

Bern - Beide saßen mit Abstand, aber zeitweise ohne Maske bei einer Pressekonferenz auf dem Podium. Nun wurde Cassis positiv auf Corona getestet und kann nicht an der Sicherheitskonferenz in München teilnehmen, die am Freitagabend beginnt.

Cassis habe sich nach dem Test umgehend isoliert und arbeite von zuhause aus, teilte das Außenministerium mit. Er habe keine Symptome und es gehe ihm gesundheitlich gut.

Masken sind seit Donnerstag in der Schweiz nur noch in Gesundheitseinrichtungen und in Bus und Bahn nötig. Cassis ist selbst Arzt. Er übernahm das Präsidentenamt im Januar zusätzlich zu seiner Rolle als Außenminister. Das ist in der Schweiz üblich. Die sieben Regierungsmitglieder wechseln sich jedes Jahr in dieser überwiegend repräsentativen Rolle ab. (dpa)