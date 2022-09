Castrop-Rauxel: Bundeskanzler Scholz bezeichnet Emscher-Umbau als «leuchtendes Vorbild»

Teilen

Olaf Scholz © Chris Emil Janssen / Imago

Was gnadenloser Umgang mit der Natur bedeutet, ließ sich gut an der Emscher im Ruhrgebiet studieren: Über 170 Jahre lang wurde sie als Abwasserfluss missbraucht. Über 5,5 Milliarden Euro nahm der Staat in die Hand, um das zu ändern. Nach 30 Jahren ist es geschafft.

Castrop-Rauxel (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat die milliardenteure Renaturierung der Emscher als beispielhaft für ähnliche Projekte gelobt. Die über 170 Jahre lang als offener Abwasserfluss genutzte Emscher wurde in den vergangenen 30 Jahren von Dreckzuflüssen befreit. Seit dem Jahreswechsel werden auf der gesamten Länge des Flusses keine Abwässer mehr eingeleitet. Scholz sagte am Donnerstag bei einem Festakt zum Abschluss des Umbaus: «Mit dem erfolgreichen Abschluss des Vorhabens entsteht ein leuchtendes Vorbild für ähnliche Prozesse weit über Deutschland hinaus.»

Der Umbau gilt als eines der größten Infrastrukturprojekte Europas und kostete mehr als 5,5 Milliarden Euro. Gebaut wurden unter anderem vier Großkläranlagen, 430 Kilometer Abwasserkanäle und drei große Pumpwerke. Die Emscher und ihre Zuflüsse waren zu offenen Schmutzwasserläufen geworden, weil unterirdische Abwasserkanäle in der Region nicht möglich waren. Sie wären durch ständige Bodenabsenkungen infolge des Steinkohle-Abbaus unter Tage beschädigt worden.

Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) betonte, dass durch den Umbau viele Naturräume entstünden und neue «Stadt- und Freiraumqualitäten am Wasser» sichtbar würden .Die Renaturierungsarbeiten an dem geschundenen Fluss dauern an. Auf rund 55 Kilometern ist die Emscher noch begradigt. Bis 2027 soll eine naturnahe Umgestaltung des Gewässers und seiner Nebenflüsse abgeschlossen sein. Der Oberlauf und zahlreiche Nebenläufe sind bereits renaturiert.