CDU: Ampel ist bei Inflationsbekämpfung zu langsam

Ist vom Handeln der Ampel-Koalition nicht überzeugt: CDU-Generalsekretär Mario Czaja © IMAGO/Stefan Boness/Ipon

Mario Czaja, der Generalsekretär der CDU, hat der Ampel-Koalition bei der Inflationsbekämpfung zu langsames Handeln vorgeworfen.

Berlin - «Ich befürchte, uns läuft beim Thema Inflation die Zeit davon», sagte Czaja dem «Tagesspiegel» (Mittwoch). Die von Kanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigte «konzertierte Aktion» gegen die Lohn-Preis-Spirale müsse schneller kommen. Es sei zwar richtig, dass sich Scholz mit Gewerkschaften und Arbeitgebern für die «konzertierte Aktion» an einen Tisch setzen wolle. «Allerdings will er das erst Anfang Juli tun. Er lässt schon wieder wertvolle Zeit verstreichen.»

Scholz hatte angekündigt, er wolle Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu einer «konzertierten Aktion» zusammenrufen - dabei solle darüber diskutiert werden, wie mit der Preisentwicklung umgegangen werden solle. Vor allem wegen gestiegener Energiepreise ist die Inflation in Deutschland auf einem hohen Niveau. Das Treffen soll am 4. Juli sein, wie Regierungskreise am Dienstag bestätigten. (dpa)