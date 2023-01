CDU gegen Öffentlich-Rechtliche: TV-Leute und Partei in Migrationszoff – Merz‘ General fordert „Konsequenzen“

Von: Florian Naumann

CDU Generalsekretär Mario Czaja (l) und Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender, in Berlin. © Britta Pedersen/dpa

Hat ein WDR-Satiriker gegen die CDU „gehetzt“? Die Partei gerät in der Migrationsdebatte mehrfach mit ÖR-Journalisten aneinander.

Berlin/Düsseldorf – Nach den Silvester-Krawallen in Berlin ist in Deutschland eine teils heftige Migrationsdebatte losgebrochen. Fast immer mittendrin: Die CDU. Parteichef Friedrich Merz lieferte bei „Lanz“ im ZDF den wohl größten Aufreger: Seine Rede von „kleinen Paschas“ in deutschen Schulen – gemünzt, offenbar vor allem auf Kinder arabischstämmiger Menschen. In Berlin erhitzte auch die CDU-Erkundigung nach Vornamen deutscher Verdächtiger der Silvesternacht die Gemüter.

Kritik folgte nicht zu knapp. Merz‘ Mitdiskutant Marcel Fratzscher distanzierte sich bei IPPEN.MEDIA nachträglich deutlichst. Aber auch mehrere bekannte Gesichter aus den öffentlich-rechtlichen Medien übten zuletzt heftige, teils polemische Kritik. Die CDU kontert gerade das scharf: Ex-Ministerin Julia Klöckner übte Grundsatz-Kritik an den Sendern – Generalsekretär Mario Czaja drohte einem WDR-Journalisten eine Beschwerde beim Intendanten an.

CDU beklagt „Hetze“ von WDR-Satiriker: Czaja will sich an Intendanten wenden

Der Anlass für Czajas Empörung: Der WDR-Moderator und Satiriker Jean-Philippe Kindler hatte sich in einem Video mit markigen Worten geäußert. „Die CDU ist unser Feind“, erklärte er schon am 7. Januar in einem Instagram-Clip. „Ich höre die liberalismusgeschändeten Synapsen schon wieder sprechen: ‚das kann man ja so auch nicht sagen, damit verlässt man den Boden des demokratischen Austausches‘“, sagte Kindler in sarkastischem Tonfall.

„Ich will Radikalisierung gegen diese Scheiß-Partei“, wetterte der TV-Mann weiter. Wenn es heiße, „das waren die bösen Ausländer, die an Silvester geböllert haben“ ende der politische Austausch und „die Agitation“ habe zu beginnen. Das sei „Hetze“ – und dazu wolle er nun aufrufen, erklärte Kindler in dem Clip; „völlig ohne Ironie“: „Wer anzweifelt, dass Menschen gleich und als Gleiche zu behandeln sind, der ist als politischer Feind auf radikalste Weise zu bekämpfen“.

Czaja reagierte am Freitag (13. Januar). „Keine GEZ-Gebühren für solche Hetze!“, forderte er in einem Tweet: „Ich werde mich an den Intendanten des WDR wenden. Das muss Konsequenzen haben.“ Kindler habe als WDR-Mitarbeiter „in unerträglicher Weise zum Kampf gegen uns“ aufgerufen.

CDU-Politikerin Klöckner im Streit mit ZDF-Meteorologe Terli: „So macht man Werbung ...“

Schon am Donnerstag waren – ebenfalls auf Twitter – Klöckner und der ZDF-TV-Meteorologe Özden Terli aneinandergeraten. Auch hier spielte interessanterweise das „ihr“ und „wir“ eine Rolle. Terli hielt zunächst dem Bundestagsabgeordneten Sepp Müller mit Blick auf dessen CDU vor: „Ihr steht am Abgrund“. Müller hatte zuvor Merz mit Verweis auf einen Artikel der Welt verteidigt und Ex-CSU-Chef Edmund Stoiber zitiert. „Wer randaliert, fliegt raus, und wer kein Deutsch kann, kommt gar nicht erst rein.“

Klöckner attestierte Terli unzulässige Frontenbildung – sie drohte indirekt mit schwindendem Rückhalt für Rundfunkbeiträge und deren mögliche Erhöhung. „,Ihr‘. So macht man Werbung für die Unabhängigkeit der ÖR“, twitterte sie. „Aber die als pauschal ‚ekelhaft‘ Deklarierten nutzt man gerne in den Parlamenten, wenn es um die Stimmen für Gebührenerhöhungen geht.“ Die Öffentlich-Rechtlichen zu verteidigen, falle ihr „zunehmend schwerer“. Terli verwies darauf, seinen Privataccount zu nutzen – und beklagte, man dürfe die CDU nicht kritisieren.

CDU im Streit mit WDR- und ZDF-Leuten: AfD gibt (ungewollte) Schützenhilfe

Czaja erntete indes äußerst gemischte Reaktionen. In Kommentaren war von einer „gruseligen Auffassung von Demokratie“ die Rede, aber auch von weiteren Beschwerdeinitiativen gegen den WDR. Möglicherweise unwillkommene Schützenhilfe erhielt der CDU-Generalsekretär aus Reihen der AfD. „Bemerkenswert, dass die CDU erst das erleiden muss, was die AfD seit 2013 tagtäglich von Seiten des ÖRR erfährt, um selbst aktiv zu werden und diese undemokratische, tendenziöse Hetze zu kritisieren“, antwortete der Europa-Abgeordnete Bernhard Zimniok.

Schon zuvor hatten in der Silvester-Debatte politische Konkurrenten der CDU Annäherung an die AfD vorgeworfen. Hinter der Frage nach Verdächtigen-Vornamen erkannte der Berliner Linke-Abgeordnete Nik Schrader die Rechtspopulisten als Vorbild. Im Saarland hatte die AfD vor einiger Zeit tatsächlich eine ähnliche Abfrage gestartet. Schrader sprach nun von einem „Gipfel der Schäbigkeit“.

Masala beklagte sich über Migrationsdebatte – CDU wieder im Clinch mit den Öffentlich-Rechtlichen

Der im Ukraine-Krieg vielzitierte Militär-Experte Carlo Masala hatte bei „Lanz“ ebenfalls eine unpassende Debatte gerügt, allerdings ohne explizit die CDU zu nennen. Das Thema bleibt in jedem Fall emotional – und nach Darstellung der CDU auch eine Medienproblematik. Czajas Vorgänger Paul Ziemiak wertete den Streit um Merz in einem Tweet als Beispiel für eine „gelenkte Debatte“. Der umstrittene Clip von Merz‘ Auftritt lasse wichtige Elemente außen vor, rügte er und verwies auf eine Passage, in der der CDU-Chef das Gros der Migranten und ihrer Nachfahren gegen pauschale Vorwürfe verteidigt hatte. Im Auge des Betrachters bleibt wohl überlassen, ob Merz‘ Aussagen dennoch als populistisch zu werten sind.

Neu ist der Konflikt zwischen Konservativen und den öffentlichen Rundfunkanstalten nicht. So tobte vor einiger Zeit schon eine Debatte um einen WDR-Kinderchor, der „Oma“ als „Umweltsau“ besang. Opposition zu den Rundfunkgebühren ist auch ein durchaus populäres Thema, wie sich zuletzt etwa in Sachsen-Anhalt zeigte.

Im Fall „Umweltsau“ wie heute könnte aber auch die Frage nach den Grenzen der Satire virulent werden. Zumindest Kindler bezeichnet sich auf seiner Homepage als „Satiriker“ und war auch als Humorist auf Tour. Seine Eigenwerbung lautet wie folgt: „Jean-Philippe KIndler (...) vermag das Politische scharf, humorvoll aber auch berührend darzustellen.“ (fn)