„Agenda für Deutschland“: CDU und CSU wollen Ampel mit 10-Punkte-Plan angreifen

Von: Franziska Schwarz

Nein zum Heizungsgesetz, ja zum Eigenheim: Mit einem Positionspapier bezieht die Union Stellung gegen die Ampel. Die AfD bleibt außen vor.

Update vom 30. Juni, 13.34 Uhr: Die Präsidiumssitzung von CDU und CSU zu einer „Agenda für Deutschland“ ist beendet. Dabei haben sich die Schwesterparteien auf ein 10-Punkte-Programm geeinigt. Breiten Raum nehmen darin die Themen innere Sicherheit und Wirtschaftsförderung ein. Eine Absage gibt es an „illegale Migration“ sowie „Verbote und Bevormundung“. (Die Forderungen in der Liste weiter unten.)

CDU-Chef Friedrich Merz rief nach der Sitzung dazu auf, die Landtagswahlen in Bayern und Hessen zur Abstimmung über die Ampel-Koalition zu machen – und betonte, dass er die Grünen weiterhin als „Hauptgegner“ der Union sieht, berichtete die Nachrichtenagentur dpa.

Zuvor hatte Merz aus der eigenen Partei einen Einwand erhalten: „Natürlich ist unser ideologischer Hauptgegner die AfD.“ Merz stellte zu seiner Ansicht aber auch klar, die AfD stehe zu einem beachtlichen Teil außerhalb des Verfassungsspektrums Deutschlands. „Insofern ist es nicht nur ein Wettbewerber, nicht nur ein Gegner, sondern ein Feind unserer Demokratie.“

Die Unionsparteien bekennen sich generell zum Klimaschutz, dieser dürfe aber nicht „mit der Brechstange“ durchgesetzt werden, sagte CSU-Chef Markus Söder. Autos mit Verbrennungsmotor zum Beispiel sollen „weiter Zukunft“ haben, wenn sie mit CO2-neutralem Kraftstoff angetrieben werden.

„Agenda für Deutschland“: Friedrich Merz (vorne) und Markus Söder bei der Pressekonferenz in München © Christof Stache/AFP

„Agenda für Deutschland“: CDU und CSU legen 10-Punkte-Plan vor

Erstmeldung: München – Mit zehn programmatischen Punkten wollen sich CDU und CSU gegen die Ampel-Koalition profilieren. Zwar wird die AfD – derzeit im Umfragehoch und in Sonneberg nun erstmals einen Landrat stellend – in dem Papier nicht erwähnt. „Haltung zu zeigen heißt, Themen zu diskutieren statt Wählerinnen und Wähler zu diffamieren“, heißt es allerdings an einer Stelle.

Das Treffen zu dieser Standortbestimmung soll an diesem Freitag (30. Juni) ab 10 Uhr in München stattfinden, etwas mehr als drei Monate vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Das Papier trägt den Titel „Agenda für Deutschland“ und soll zehn Punkte umfassen.

Union will „Agenda für Deutschland“ vorlegen – das ist bisher bekannt

Was sind die Forderungen?

Umfangreiche Steuer- und Abgabensenkungen

Strikte Ablehnung des Heizungsgesetzes

Abschaffung der Erbschaftsteuer aufs Elternhaus

Eine deutliche Verringerung illegaler Migration

Eine dauerhafte Anhebung der Verteidigungsausgaben

Eine „Hightech Agenda“ für Deutschland

Ein härteres Vorgehen gegen Clan-Kriminalität

Ein „Belastungsmoratorium“ für Unternehmen

Ein „Frauensicherheits-Paket“

Ein „Nato-Rüstungsabkommen“

Das Papier lag der Nachrichtenagentur dpa vorab vor. Sie zitierte daraus: Die Bundesregierung verschärfe Sorgen, anstatt sie ernst zu nehmen, und zwar „mit immer neuen Auflagen und Belastungen, mit Verboten und Bevormundung, mit ideologischer Gesellschaftspolitik“.

CDU/CSU wollen „Frauensicherheits-Paket“ und „Nato-Rüstungsabkommen“

Ein Punkt war auch, dass die Union „ein Frauensicherheits-Paket“ schnüren und deutlich härter gegen Gewalt gegen Frauen vorgehen will. „Dafür wollen wir eine Fußfessel einführen, um Gewalttäter digital zu überwachen und Verstöße gegen Näherungsverbote zu verhindern“, heißt es in dem gemeinsamen Papier.

Neben einer dauerhaften Anhebung der Verteidigungsausgaben fordert die Union auch ein „Nato-Rüstungsabkommen“. Dazu hieß es erläuternd: „Die Nato-Staaten untereinander sollen sich freimachen von Vorschriften des Rüstungsexports oder des Vergaberechts.“ Ein Verteidigungsbündnis dürfe nicht an Verwaltungsbürokratie scheitern.

„Agenda für Deutschland“: Union beklagt „moralisch überhöhte Einengung“

„Wir stellen uns der politischen Diskussion auf allen politischen Ebenen. Aber wir lassen nicht zu, dass sich rechtschaffende Bürgerinnen und Bürger unseres Landes fragen müssen, ob sie ihre Meinung noch äußern können, ohne dafür diskreditiert zu werden. Wir wehren uns gegen eine moralisch überhöhte Einengung des öffentlichen Diskurses“, argumentierten CDU und CSU in dem Papier.

Die CDU sieht die Schuld für den AfD-Wahlerfolg in Sonneberg vor allem bei einer Partei: den Grünen. Parteichef Friedrich Merz sprach von einem „Hauptgegner in der Bundesregierung“ und will den Streit mit der Regierungspartei nach eigenen Angaben deutlich verstärken. (dpa/frs)