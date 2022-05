Unions-Trio plant neue Sicherheitspolitik: Söder, Merz und Wüst mit nächstem Ampel-Druck

Von: Andreas Schmid

Teilen

Im Austausch: Die Parteispitzen Friedrich Merz (r) und Markus Söder mit Hendrik Wüst (r., weiße Maske). © Florian Gaertner/Imago

CDU und CSU stellen ein neues Konzept für Sicherheitspolitik vor. Am Montag spricht ein Unionstrio - für das es auch um andere Dinge fernab der Agenda geht.

Beratungen in der Union: Die Präsidien von CDU und CSU treffen sich am Montag (2. Mai, ab 14 Uhr) in Köln.

„Kölner Erklärung“ zum Ukraine-Krieg: Geplant ist ein neuer Kurs in der Außen- und Sicherheitspolitik.

Trio im Fokus: Um 16 Uhr gibt es eine Pressekonferenz mit Friedrich Merz, Markus Söder und Hendrik Wüst.

Dieser News-Ticker zu den Beratungen in der Union wird fortlaufend aktualisiert.

Köln - Immer noch ungewohnte Zeiten für die Union. CDU und CSU befinden sich inmitten einer weltweiten Krise in der Opposition. Die Ukraine-Politik entscheidet sich im Kanzleramt – doch nun geht die Union einen Einzelweg. Auf einen Sondergipfel folgt eine Kiew-Reise.

Am Montag (2. Mai, ab 14 Uhr) kommen die Spitzen der Partei in Köln zusammen, um über Außen- und Sicherheitspolitik zu beraten. Mit dabei: CDU-Chef Friedrich Merz, CSU-Boss Markus Söder und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Das Trio will ein gemeinsames Papier verabschieden: die „Kölner Erklärung“ zur Sicherheitspolitik.

CDU und CSU wollen Konzept für neue Sicherheitspolitik beschließen

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs fordert die Union eine Neujustierung der Außen- und Sicherheitspolitik. Deutschland werde mehr Verantwortung in der Welt übernehmen müssen, heißt es in dem Entwurf des Papier. Die Verteidigungskräfte müssten „an die neue Wirklichkeit“ angepasst werden.

„Strategisches Denken und operative Wehrhaftigkeit müssen eine wesentlich höhere politische Priorität erhalten“, heißt es weiter. Sicherheitspolitik müsse „ressortübergreifend und unter Einbeziehung der Länder und Kommunen sowie des privaten Sektors gedacht und konzipiert werden“.

Dafür brauche es auch einen nationalen Sicherheitsrat, der die neue Sicherheitspolitik verkörpere und nach außen darstelle. In die Arbeit dieses Sicherheitsrats müssten „Wirtschaft und Beschäftigte, Wissenschaft und Innovationstreiber, Zivilgesellschaft und Denkfabriken“ integriert werden.

Union: Für Merz und Wüst geht es um mehr als Sicherheitspolitik

Für die Union geht es neben Sicherheitspolitik vor allem auch um Präsenz. Oppositionsführer Friedrich Merz will sich in der Ukraine-Politik profilieren. Mit einem eigenen Unionsantrag hat der CDU-Chef die Ampel-Koalition bereits ins Schlingern gebracht, nun könnte ein pikanter Besuch für Wirbel sorgen. Merz wird am Dienstag in Kiew erwartet. Der Christdemokrat setzt damit ein klares Zeichen gegen Kanzler Scholz. Dem hatte Merz „Zögern, Zaudern, Ängstlichkeit“ vorgeworfen.

Wichtig ist das Treffen auch für Hendrik Wüst. Der CDU-Politiker steht vor einer wegweisenden Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Zwei Wochen vor dem Urnengang liegt Wüst in Umfragen gleichauf mit der SPD. Die NRW-Wahl gilt als Stimmungstest für den politischen Bundestrend. Ein Ministerpräsidentenwechsel zu SPD-Mann Thomas Kutschaty wäre für die gesamte Union fatal. Und Markus Söder? Der kann mit zusätzlicher Aufmerksamkeit nach seiner Corona-Infektion freilich ebenso gut leben. (as)