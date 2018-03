CDU erhöht Druck auf Autobauer

Denn sie wissen nicht, was sie tun!

Was bitte ist mit den ausländischen Produzenten? Seit gut zwei Jahren ist bekannt, dass beispielsweise ein FIAT DUCATO nach 21 Minuten die Abgasnachbehandlung "einstellt"- doch FIAT beruft sich auf die niederländischen Behörden, die die Typzulassung durchgeführt haben.

Was ist mit den Fanzosen (insbesondere Renault) und den Koreanern, die allesamt bei Tests das mehrfache deutsche Vergleichsmodelle an Schadstoffen ausgestoßen haben. Wenn man an die Autoindustrie ran will, dann bitte an alle. Aber- wer hatte eigentlich die politischen / technischen Vorgaben für die jetzt verteufelten Modelle gemacht- wo bleiben die politischen Konsequenzen? Welcher Minister übernimmt die Verantwortung?

Aus meiner Sicht ist das eine haltlose Diskussion von politikern, die Aktionismus zeigen wollen- aber datsächlich keine Fachkenntnis haben.