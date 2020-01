Merz fordert mehr Flexibilität in Koalitionsverträgen - Österreichische Regierung als Inspiration

Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz hielt in Kreuth am Tegernsee eine „Deutschland-Rede“. Er stellte in zehn Thesen vor, wie er sich die Bundesrepublik der Zukunft vorstellt.

Der Ex-Unionsfraktionschef fordert mehr Flexibilität in Koalitionsverträgen.

Kreuth - Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) fordert mehr Flexibilität in Koalitionsverträgen. „Warum legen wir am Anfang einer Wahlperiode in jedem Detail fest, was in den nächsten vier Jahren passieren soll?“, sagte er am Freitag auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel, einer Wirtschaftsveranstaltung am Tegernsee. Vier Jahre seien eine lange Zeit. „Wir brauchen mehr Flexibilität, mehr Offenheit, mehr Meinungsstreit in den Parlamenten. Und das geht nur, wenn eine Regierung nicht alles vorher festgelegt hat.“

Merz forderte „koalitionsfreie Räume“

Merz forderte „koalitionsfreie Räume“ für einzelne Themen und habe darum „viel Sympathie für den Koalitionsvertrag, den Sebastian Kurz in Österreich mit den Grünen ausgehandelt hat“. „Das kann ja eine Konstellation sein, wie wir sie in Deutschland auch zu diskutieren haben in zwei Jahren.“

Guttenberg spricht sich für Merz als Kanzlerkandidat aus

Friedrich Merz trat mit einer „Deutschland-Rede“ und zehn Thesen auf dem Gipfel ans Rednerpult. Er war im Streit über den CDU-Parteivorsitz gegen Annegret Kramp-Karrenbauer zwar unterlegen, gilt aber als ihr härtester Konkurrent im Kampf um die Kanzlerkandidatur. Zuvor hatte der frühere Bundesminister Karl- Theodor zu Guttenberg (CSU) sich entschieden für Merz als Kandidaten ausgesprochen.

Wer heute schnell etwas erreichen will für Schulen und Infrastruktur, der muss an die mühsamen Planungsprozesse herangehen. Nicht zu wenig Geld, sondern zu viel #Bürokratie ist unser größtes Problem. Sehen Sie hier die aktuelle Ausgabe #unterdenlinden (tm) https://t.co/InPLPSIZQM — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) January 14, 2020

dpa