CDU hofft nach Erfolg bei Landtagswahl in Schleswig-Holstein auf Rückenwind für NRW-Wahl

Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in NRW: Hendrik Wüst (CDU) und Thomas Kutschaty (SPD) © IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Nach dem der CDU in Schleswig-Holstein hofft diese, dass die Landtagswahl am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen ebenso gut für sie läuft.

Düsseldorf in Deutschland - "Die Volkspartei CDU ist voll da", kommentierte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der sich dort zur Wiederwahl stellt, am Montagmorgen das Ergebnis im Norden.

Günther sprach vor Beratungen der CDU-Gremien in Berlin von einem "klaren Regierungsauftrag", den seine Partei in Schleswig-Holstein erneut bekommen habe. An Wüst gewandt sagte er: "Und wenn das dann auch noch Rückenwind für Euch gibt, dann, glaube ich, ist das nicht zum Schaden für die CDU."



Von einem "Stimmungsaufheller" für die CDU sprach deren Bundesschatzmeisterin Julia Klöckner. "Das Ergebnis ist ein unglaublicher, motivierender Schub, insbesondere für die Wahl in Nordrhein-Westfalen", sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. "Das ist ein gutes Zeichen für Hendrik Wüst", sagte auch CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Morgen im Sender Phoenix.

Die CDU hatte am Sonntag die Landtagswahl in Schleswig-Holstein mit 43,4 Prozent laut vorläufigem amtlichen Endergebnis klar gewonnen. Sie verfehlte im Landtag nur knapp die absolute Mehrheit. Auch die Grünen verbesserten sich deutlich und kamen mit 18,3 Prozent auf Platz zwei. Die SPD verlor hingegen 11,3 Punkte und erlitt mit nur 16,0 Prozent eine historische Niederlage. Herbe Verluste musste auch die FDP hinnehmen, ebenso die AfD, die den Wiedereinzug in den Landtag verpasste. bk/cne