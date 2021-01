Geheime Kanzler-Telefonate: Spahn soll Pakt mit Laschet brechen wollen - „Er hat mir gegenüber klargemacht ...“

Jens Spahn steht wegen der Corona-Impfungen in der Kritik, seine Umfragewerte sind dennoch nahezu überragend. Das scheint er nun nutzen zu wollen, um persönlich mehr zu erreichen.

Gesundheitsminister Jens Spahn soll seine Chancen als Kanzlerkandidat für die Union ausloten.

soll seine Chancen als Kanzlerkandidat für die Union ausloten. Ein Sprecher wies die Berichte jedoch zurück.

Wer Kanzler der Union wird, ist noch völlig offen.

Berlin - Armin Laschet und Jens Spahn (beide CDU) wollten Teamfähigkeit beweisen, als sie sich gemeinsam im Rennen um den CDU-Vorsitz aufstellten. NRW-Ministerpräsident Laschet sollte Vorsitzender der Partei werden, Gesundheitsminister Spahn sein Unterstützer. Doch nun soll Spahn eigene Pläne schmieden.

Spiegel und Bild berichten übereinstimmend, Spahn habe Ende 2020 viele Telefonate mit einflussreichen CDU-Politiker geführt, um seine Chancen für eine Kanzlerkandidatur zur Bundestagswahl im September 2021 auszuloten.

Seit Wochen gibt es immer wieder Berichte, intern würden CDU-Anhänger den in der Corona-Pandemie immer wieder im Rampenlicht stehenden Spahn dazu überreden wollen, aus dem Tandem mit Laschet hervorzutreten. In Umfragen stand Spahn immer wieder sehr gut da - sogar besser als Kanzlerin Angela Merkel.

Spahn als Kanzlerkandidat? Minister soll CDU-Politiker um ihre Meinung gefragt haben

Auch vor diesem Hintergrund wandte sich Spahn laut Spiegel in Telefonaten an Landtagsabgeordnete, Fraktionskollegen und Landesfunktionäre, was demnach ein „halbes Dutzend CDU-Mitglieder“ bestätigten. Er wollte anscheinend wissen, wie sie zu ihm als möglichen Kanzlerkandidaten stehen würden. „Jens Spahn hat mir gegenüber klargemacht, dass er für eine Kanzlerkandidatur offen ist, wenn seine Umfragewerte im März wesentlich besser sind als die von Laschet“, zitiert Bild einen CDU-Landes-Fraktionschef.

Außerdem soll Jens Spahn ebenfalls nach Informationen des Spiegels „über Umwege“ versucht haben, Laschet zum Aufgeben bewegt zu haben - zu seinen eigenen Gunsten. Auch CDU-Vize und hessischer Ministerpräsident Volker Bouffier soll Armin Laschet wegen eines Rollentauschs angesprochen haben. Doch dieser habe abgelehnt. Laschet will wohl weiterhin unbedingt selbst das Ruder an sich reißen. Seine Umfragewerte machten zuletzt einen deutlichen Sprung nach oben: Mit einem Plus von zehn Prozentpunkten stiegen Laschtes Werte auf 25 Prozent im Vergleich zum November, so das Ergebnis einer Infratest-Dimap-Umfrage im Auftrag der ARD unter CDU-Anhängern. Damit lag er gleichauf mit Mitbewerber Norbert Röttgen, aber weiter hinter Friedrich Merz (29 Prozent).

Spahn als Kanzlerkandidat? Armin Laschet will es wohl lieber selbst machen

Erst vor wenigen Tagen ließ Laschet in einem Stern-Interview durchblicken, dass er sich die Nachfolge von Merkel zutraue. „Ein Bruch mit Angela Merkel wäre exakt das falsche Signal“, zitiert ihn das Magazin.

CDU: Jens Spahn sondierte Chancen für Kanzlerkandidatur https://t.co/uZvCXzyPPt pic.twitter.com/SwiIcN3WgK — SPIEGEL Top (@SPIEGEL_Top) January 7, 2021

Laut Spiegel teilte ein Sprecher von Spahns Ministerium wiederum mit: „Der Minister tauscht sich ständig mit Parteimitgliedern aus. Dabei geht es selbstverständlich auch um die Stimmung vor dem Parteitag, die Unterstützung für das Team mit Armin Laschet und die beste Aufstellung von CDU und CSU für das Wahljahr.“ Auch die Bild erhielt als Antwort auf Sondierungsabsichten: „Nein, das stimmt nicht.“

CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur: Noch völlig offen, wer es wird

Sowieso scheint sich die Union dieses Jahr nicht ganz so schnell festlegen wollen, wer ihr Kanzlerkandidat werden soll. Vor allem die CSU und Markus Söder drängen darauf, sich nicht zuletzt wegen der Corona-Krise mehr Zeit zu lassen. Auch die seit bald einem Jahr scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hält die Frage um die Person noch für völlig offen. „Möglich ist alles“, sagte sie der Saarbrücker Zeitung. „Es bleibt klug, sich die Situation im Frühjahr genau anzuschauen.“

Am 15. und 16. Januar findet der digitale Parteitag der CDU statt, auf dem der neue Vorsitzende bestimmt werden soll. Neben Armin Laschet treten in erster Reihe auch Außenexperte Norbert Röttgen und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz an. (cibo)