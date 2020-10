Kommentar: Jens Spahn sitzt auf dem falschen Tandem

In der CDU mehren sich die Rufe nach Jens Spahn als neuem Parteichef. Auch in München vernimmt man das mit großem Interesse. Wird Markus Söder doch noch Kanzler? Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

Eine Zeitmaschine müsste man haben. Dann würden sich einige CDU-Granden jetzt auf große Reise begeben. (Noch-)Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zöge es zurück in den Februar dieses Jahres – genauer: in die Stunden vor dem 10. Februar, als sie den größten Fehler ihres politischen Lebens beging und entnervt den Rücktritt vom CDU-Chefsessel verkündete. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn? Der würde die Uhr liebend gerne zurückdrehen bis zu dem unglückseligen Moment ebenfalls im Februar, als er sich von seinem NRW-Parteifreund Armin Laschet dazu breitschlagen ließ, im Bewerber-Tandem für den Parteivorsitz nur den Rücksitz einzunehmen.

Direkt danach kam das Coronavirus nach Deutschland, verstummte die Kritik an AKK, begann Spahns Aufstieg zum zweitbeliebtesten CDU-Politiker hinter der Kanzlerin, hob das große Murren über die Kanzlerkandidaten Laschet und Merz an. Heute weiß Spahn: Er sitzt auf dem falschen Tandem. Nur wie wieder absteigen, ohne sich den politisch hochgefährlichen Vorwurf grober Illoyalität einzuhandeln? Der jetzt (erneut) gestartete Vorstoß einiger CDU-Abgeordneter, Spahn anstelle Laschets zur Kandidatur für den Parteivorsitz zu bewegen, ist genau der Versuch, die Uhr zurückzudrehen: Bewürbe Spahn sich selbst erfolgreich um den CDU-Vorsitz, wäre für den älteren CSU-Chef Söder der Weg zur Kanzlerkandidatur frei. Den bayerischen Regenten müsste man gewiss nicht zweimal bitten, in Merkels große Fußstapfen zu treten.

Noch sind es nur vereinzelte Rufe nach Spahn, die da zur Freude des ehrgeizigen Ministers (und der Münchner Staatskanzlei) ertönen. Doch das kann sich ändern. Bis zum CDU-Parteitag am 4. Dezember ist es noch eine lange Zeitreise. In Berlin ist es ein offenes Geheimnis, dass Angela Merkel schwer hadert mit ihren Möchtegern-Nachfolgern Laschet und Merz. Einem Tandem Söder/Spahn würde die Kanzlerin ganz bestimmt keine Steine in den Weg legen.