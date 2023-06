Merz holt sich Rückendeckung von Günther - um die Grünen zu attackieren

Von: Gregor-José Moser

Zum ersten Mal in Deutschland stellt ein AfD-Politiker einen Landrat. Nach der Wahl in Sonneberg streiten die etablierten Parteien über die richtigen Konsequenzen.

Sonneberg/Berlin - Alle gegen einen. So hieß es im Vorfeld der Stichwahl zum neuen Landrat im thüringischen Sonneberg. Grüne, SPD, Linke und FDP - sie alle hatten zur Wahl des CDU-Kandidaten Jürgen Köpper aufgerufen, um einen Sieg des AfD-Politikers Robert Sesselmann zu verhindern. Erfolglos, denn am Ende holte Sesselmann laut vorläufigem Wahlergebnis 52,8 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des Statistischen Landesamtes bei lediglich 59,6 Prozent.

Die Wahl Sesselmanns, der im Wahlkampf vor allem auf bundespolitische Themen gesetzt hat, kommt nicht aus dem Nichts. Bundesweite Umfragen sehen die AfD seit Wochen regelmäßig bei knapp unter 20 Prozent. Oft lässt sie dabei die Kanzlerpartei SPD hinter sich und landet hinter der Union auf dem zweiten Platz. Gleichzeitig ist die Unzufriedenheit mit der Ampel-Regierung groß. Davon profitiert die AfD bislang mehr als die Union. Die etablierten Partien in Berlin sind sich einig, dass die Wahl vor allem eine Abstimmung über die Bundespolitik war. Bei der Frage nach den Konsequenzen gibt es hingegen unterschiedliche Meinungen.

Björn Höcke (l), Vorsitzender der AfD Thüringen und Tino Chrupalla, AfD-Bundesvorsitzender (r) gratulieren Robert Sesselmann. © Martin Schutt/dpa

Nach AfD-Erfolg in Sonneberg: Merz will sich deutlicher von Grünen abgrenzen

Die CDU sieht die Schuld für den AfD-Wahlerfolg vor allem bei einer Partei. „Die Grünen sind dafür verantwortlich, dass diese Polarisierung um die Energiepolitik, um die Umweltpolitik in Deutschland in dieser Weise entstanden ist“, meinte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in Rostock. Als Konsequenz kündigte Merz an, sich künftig noch mehr mit den Grünen „auseinanderzusetzen“ und bezeichnete diese als „Hauptgegner in der Bundesregierung“. Konfliktfelder seien dabei etwa das Heizungsgesetz oder die Einwanderungspolitik.

Rückendeckung für diesen Kurs hat sich Merz aus Schleswig-Holstein geholt, wo die CDU zusammen mit den Grünen die Landesregierung bildet. Für die Unterstützung zeigte sich Merz nach einem Treffen mit dem Landesvorstand der Nord-CDU dankbar. Ministerpräsident Daniel Günther regiere in Schleswig-Holstein mit den Grünen sehr erfolgreich, sagte Merz. Landespolitik habe jedoch andere Themen. Die Grünen im Bund brächten große Teile der Bevölkerung gegen sich auf, so der CDU-Chef. Günther sagte, die Ampel-Parteien im Bund seien zu sehr von ihren eigenen Parteiinteressen gelenkt.

Günther und Faeser warnen vor Populismus - Linke und Grüne kritisieren Union

Günther rät seiner Partei jedoch davon ab, sich populistischer Sprache zu bedienen. Unsachliche Anschuldigungen sollte man tunlichst vermeiden, so Günther. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser warnte davor, Sprache und Positionen der AfD zu übernehmen und forderte dagegen eine klare Abgrenzung von der Partei, die vom Verfassungsschutz in Teilen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird.

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz schrieb derweil auf Twitter, wer sich die Feindbilder der AfD aneigne, um sie zu stoppen, „hat nichts verstanden und wird nur verlieren“. Der Linken-Vorsitzende Martin Schirdewan warf CDU-Chef Merz vor, den rechten Rand zu stärken, weil dieser „in braunen Gewässern“ fische. Die AfD betreibe einen „Kulturkampf“ von Rechtsaußen her, sagte er der Bild-Zeitung. Es sei fatal, wenn CDU und FDP auf diesen Zug aufspringen, so Schirdewan. (Gregor-José Moser)