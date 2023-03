CDU rechnet vor Flüchtlingsgipfel mit SPD ab: „Scholz ist völlig untätig“

Von: Bona Hyun

Teilen

Die CDU plant einen Flüchtlingsgipfel. Vorher übt die Union massive Kritik an Kanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser aus. © Kay Nietfeld/dpa

Vor dem geplanten Flüchtlingsgipfel übt die Union gegenüber Merkur.de Kritik an die SPD aus. Die Vorwürfe stoßen bei der Ampel auf Unverständnis.

Berlin – Die Flüchtlingspolitik ist ein weiterer Knackpunkt in der Politik. Die Kommunen fühlen sich vom Bund bei der Unterbringung von Flüchtlingen im Stich gelassen. Am heutigen Donnerstag (30. Dezember) lädt die Union zu einem eigenen Flüchtlingsgipfel ein. Vorher übt sie massive Kritik an Kanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) aus.

„Bei unserem heutigen Kommunalgipfel werden die Verantwortlichen aus den Kommunen, Städten und Landkreisen im Mittelpunkt stehen. Wir werden nicht dabei zusehen, wie die Not Kommunen in dieser Krise auf die lange Bank geschoben wird“, sagte CDU-innenpolitischer Sprecher Alexander Throm zu Merkur.de von Ippen.Media. Die Ampel weist die Vorwürfe der Union zurück.

CDU plant Flüchtlingsgipfel – und rechnet mit Kanzler Scholz und Faeser ab

„Deutschland befindet sich seit etlichen Monaten in der schwersten Migrationskrise seit Jahren, und Olaf Scholz lässt sich bis Mai Zeit für seinen Migrationsgipfel. 60.000 Asylanträge waren es alleine in den ersten zwei Monaten dieses Jahres. Von dieser Regierung hört man nichts, wie die irreguläre Migration gesteuert und begrenzt werden soll – Faesers Migrationsgipfel waren beide ergebnislos, Scholz ist völlig untätig. Damit lässt die Ampel die Krise völlig ungehindert treiben“, sagte Throm auf Anfrage von Merkur.de. Bei der CDU/CSU sei das Thema längst „Chefsache“.

Zuvor hatte Unionsfraktionschef Friedrich Merz Scholz „Gleichgültigkeit“ bei der Migrationspolitik vorgeworfen und diese als „fahrlässig“ bezeichnet. „Die Kommunen flehen den Kanzler an, endlich zu handeln“, sagte er im Interview mit der Bild. Das Verhalten des Kanzlers erschüttere das Vertrauen der europäischen Partner in Deutschland.

Ampel weist Kritik von der Union zurück – FDP bezeichnet Merz Vorwürfe als „haltlos“

Die Ampel weist Merz Kritik zurück. „Die Vorwürfe von Friedrich Merz sind haltlos. Von ‚Fahrlässigkeit‘ kann keine Rede sein, vielmehr ordnet die Ampel-Koalition jetzt das Chaos, das die Union in der Flüchtlingspolitik hinterlassen hat“, sagte Stephan Thomae, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, zu Merkur.de. „Die Ampel-Koalition hat einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik angekündigt. Hier kommen wir Schritt für Schritt voran. Wir stehen für eine geordnete Migrationspolitik nach klaren Regeln“, so Thomae.

Auch wenn die FDP die Kritik von Merz bezüglich der Migrationspolitik zurückweist, erkennt sie die Notlage der Kommunen an. „Die Lage ist ernst: Die Kommunen kommen durch die aktuelle Flüchtlingssituation an ihre Belastungsgrenzen“, sagte Thomae. Deutschland brauche eine geordnete Migrationspolitik, um jetzige und zukünftige Flüchtlingsströme zu bewältigen. Thomae sagte in dem Zusammenhang: „Menschen, die hier arbeiten und etwas leisten wollen, sollten diese Chance auch bekommen. Asylbewerber ohne Bleibeperspektive müssen unser Land aber zügig verlassen. Dazu müssen Rückführungen deutlich schneller und effektiver ablaufen.“

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Merz kritisiert Scholz für Migrationspolitik – SPD verweist auf Gespräche mit Kommunen

Die Bundestags-SPD hat laut der Nachrichtenagentur dpa die Unionsvorwürfe zurückgewiesen, man sei angesichts der Hilferufe der Kommunen wegen Problemen bei der Unterbringung von Migranten untätig. „Wir sind längst mit den Kommunen im Gespräch über die aktuellen Herausforderungen. Wochen nach unserer Migrationskonferenz kommt das Thema bei der Union an“, kritisierte der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Bernhard Daldrup, am Donnerstag in Berlin. Der Bund gebe Milliarden für die Unterbringung, Kitaplätze, Integrationskurse und vieles mehr aus, um die Kommunen zu entlasten und die Unterbringung geflüchteter Menschen aus der Ukraine zu erleichtern. (bohy)