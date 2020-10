Laschet, Merz und Röttgen auf einer Bühne: Umfrage zeigt bitteres Bild - der Live-Ticker

Die heiße Phase im Kampf um den CDU-Parteivorsitz steht an. Am Samstag stellen sich die Kandidaten den Fragen der Jungen Union - ab 18 Uhr live.

Armin Laschet*, Norbert Röttgen und Friedrich Merz wollen die Junge Union von sich überzeugen.

von sich überzeugen. Samstagabend stehen sie gemeinsam auf einer Bühne.

Anfang Dezember soll ein Parteitag über den neuen CDU-Vorsitzenden entscheiden.

entscheiden. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 17. Oktober, 13.18 Uhr: Neue Umfragen sehen Jens Spahn vor den eigentlichen Bewerbern um den CDU-Parteivorsitz. Auch der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, lobt die Qualitäten des Gesundheitsministers, der sich bisher in dem Rennen eher bedeckt hält.

„Es ist kein Geheimnis, dass ich Jens Spahn sehr viel zutraue und auch innerhalb der Jungen Union ganz viele ihn für einen ganz hervorragenden Politiker halten, für das Gesicht unserer jungen Generation auch in der Bundesregierung“, sagte Kuban am Samstag im „Morgenecho“ des WDR. „Deswegen wünsche ich mir, dass er, egal in welcher Konstellation, auch in den nächsten Jahren eine wesentliche Rolle spielt.“ Das gelte unabhängig davon, wer am Ende CDU-Chef wird.

Rennen um den CDU-Parteivorsitz: Spahn beliebter als Merz, Laschet und Röttgen

Update vom 17. Oktober, 10.01 Uhr: Der Mann mit den besten Karten bei den Bürgern tritt heute Abend gar nicht auf: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist einer Umfrage des Instituts Kantar für die Funke Mediengruppe (Samstag) aktuell Wunschkandidat für den CDU-Parteivorsitz. 22 Prozent würden ihm am ehesten zutrauen, ein guter Chef der Partei zu werden. Doch zurzeit bewirbt sich Spahn gar nicht direkt um den Posten, sondern tritt mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in einem Team an. Aber die Wünsche werden auch unter den Unions-Anhängern größer, dass Spahn aus der zweiten Reihe tritt.

Am Abend kann zumindest Laschet bei einem Auftritt bei der Jungen Union zeigen, wofür er steht. Gemeinsam mit Friedrich Merz und Norbert Röttgen wird er 18 Uhr auf einer Bühne stehen und sich den Fragen des Unions-Nachwuchses stellen (siehe Erstmeldung vom 16. Oktober, 17.35 Uhr). Für diese drei Kandidaten präsentiert die Umfrage ebenfalls neue Zahlen: 19 Prozent trauen das Amt Merz am ehesten zu, 17 Prozent sehen Laschet als guten Vorsitzenden und 8 Prozent Außenexperte Röttgen.

In gewisser Weise hängt die Frage, wer neuer CDU-Chef wird, auch damit zusammen, wer die Union in den Wahlkampf zur Bundestagswahl führt. Bei den Befragten der Kantar-Umfrage wird es jedoch Markus Söder (CSU) am ehesten zugetraut, ein guter Kanzler zu werden, wie auch andere Umfragen ergeben. Hinter ihm landen die CDU-Kandidaten Merz, Spahn, dann Laschet und zum Schluss Röttgen.

Merz, Röttgen, Laschet: Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz präsentieren sich der Jungen Union

Erstmeldung vom 16. Oktober, 17.35 Uhr: Berlin - Fair soll der Wettstreit um den CDU-Parteivorsitz werden: Das war die Ansage der scheidenden Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer nach einem Gespräch mit den drei Kandidaten vor ein paar Monaten. Der Ex-Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Außenexperte Norbert Röttgen* sollen sich bloß nicht mit allen Mittel bekämpfen - lieber sachlich und auf Augenhöhe.

Wegen der Corona-Pandemie ging der Wettbewerb bisher wirklich eher ruhig zu. Am 4. Dezember soll in Stuttgart der CDU*-Parteitag mit 1001 Delegierten über ihren zukünftigen Chef abstimmen. Ob er stattfindet, hängt aber auch von der Entwicklung der Corona-Fallzahlen ab und soll Ende Oktober entschieden werden.

CDU-Parteivorsitz: Laschet, Merz und Röttgen stellen sich den Fragen der Jungen Union

Innovation & Digitalisierung, Bildung der Zukunft, Nachhaltigkeit & Generationengerechtigkeit - dazu befragen wir @ArminLaschet, @_FriedrichMerz u. @n_roettgen am 17.10. ab 18.00 Uhr bei unserem #JUPITCH. Direkt im Anschluss beginnt unsere 2-wöchige Mitgliederbefragung. pic.twitter.com/vnQkUKL5xv — JU Deutschlands (@Junge_Union) October 10, 2020

Damit sich die Parteimitglieder im direkten Aufeinandertreffen der Kandidaten ein Bild machen können, wird es am Samstag eine Online-Veranstaltung der Jungen Union (JU) mit den drei Bewerbern geben. Das Format heißt „Pitch“, soll also eine kurze Präsentation der Ideen und Einstellungen aller Kandidaten werden. Um 18 Uhr stellen sich Laschet, Röttgen und Merz den Fragen der JU-Mitglieder - die drei gemeinsam auf der Bühne, die Fragenden zugeschaltet auf einer Leinwand.

In jeweils fünf-minütigen Eingangsstatements sollen die drei Bewerber zuerst das sagen, was ihnen für die nächsten Jahre wichtig ist. Wer dabei zuerst spricht, entscheidet das Los vor Ort. Danach sind vier Themenbereiche geplant: Bildung der Zukunft, Innovation und Digitales, Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit sowie Moderne Volkspartei.

Wettbewerb um den Parteivorsitz: Phoenix überträgt live um 18 Uhr am Samstag

Der Auftritt wird unter anderem per Livestream auf den Social-Media-Kanälen der JU übertragen. Auch phoenix überträgt ab 18 Uhr live aus Berlin.

Wie gut die Kandidaten abschneiden, wird im Anschluss gemessen, denn dann startet eine JU-Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz der Bundespartei, die zwei Wochen dauern soll. „Das Ergebnis unserer Mitgliederbefragung betrachte ich für meine Entscheidung auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember als bindend“, sagte der JU-Bundesvorsitzende Tilman Kuban der Rheinischen Post. Insgesamt werden auf dem Dezember-Parteitag 100 JU-Mitglieder anwesend sein.

Die Junge Union ist eine Vereinigung von CDU und CSU mit über 100.000 Mitgliedern. Es ist die größte politische Jugendorganisation Europas. Bereits Anfang Oktober traten die drei Wettbewerber bei der Jungen Union Nordrhein-Westfalen auf. Röttgen, Laschet und Merz haben ihre Wurzeln in diesem Bundesland, dem größten Landesverband der CDU.