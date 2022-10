„Jesus würde viel gut finden, was die CDU macht“: Ploss verteidigt Glaube gegen Evolutionstheorie

Von: Linus Prien

Teilen

CDU-Politiker Christoph Ploß sitzt Journalist Tilo Jung gegenüber. © Screenshot/ Jung & Naiv

Religion und Wissenschaft kommen nicht immer auf einen Nenner. CDU-Politiker Christoph Ploß und Journalist Tilo Jung hatten unlängst eine Auseinandersetzung über die Evolution und die Schöpfungsgeschichte.

Hamburg – Die Evolutionstheorie lehrt, dass der Mensch vom Affen abstammt und dass sich eine von vielen Spezies durchsetzten und überleben konnte. Dem entgegen steht der Gedanke der christlichen Schöpfungsgeschichte – der Mensch wurde durch Gott, nach seinem Ebenbild geschaffen. Über diese Thematik haben Christoph Ploß und Tilo Jung gesprochen.

Der Hamburger CDU-Chef und Bundestagsabgeordnete saß dem Journalisten für ein vierstündiges Interview gegenüber. In seinem Format „Jung & Naiv“ hat Jung regelmäßig prominente Gäste aus der Politik und der Wissenschaft zu Gast. Die Interviews dauern häufig mehrere Stunden an, so auch in diesem Fall. Aus diesem Grund wurde auch in diesem Interview eine große Bandbreite an Themen behandelt.

Hamburger CDU-Chef im Interview: Evolutionstheorie oder Schöpfungsgeschichte?

Ploß wird im Interview unter anderem auf seinen Glauben angesprochen. Natürlich glaube Ploß an ein Wesen mit „überirdischen Kräften“, denn: „Es muss einen Schöpfergott geben, der das alles geschaffen hat.“ Sichtlich irritiert verweist Jung auf die Evolutionstheorie, die den Ursprung der Menschheit erkläre: „Ich dachte, das haben wir mit der Evolutionstheorie ausgeräumt, dass es dafür keinen Gott brauchte.“ Der CDU-Politiker antwortet: „Das glaube ich nicht“.

Jung fragt daraufhin noch einmal nach, ob Ploß am Darwinismus zweifle. Ploß erläutert daraufhin seine Position: Alles sei von Gott geschaffen worden. Dass es daraufhin jedoch über mehrere Stufen Evolution gegeben habe, sei völlig klar.

Hamburger CDU-Chef im Interview: In welcher Partei wäre Jesus Mitglied?

Im weiteren Verlauf des Interviews fragte Jung den CDU-Politiker, ob Jesus, wenn er heute leben würde, eher in der CDU oder bei der Linke Mitglied wäre. Sichtbar belustigt antwortete Ploß daraufhin: „Ich glaube, Jesus würde sehr viel gut finden, was wir als CDU machen.“ Daraufhin hinterfragt Jung, ob Jesus es gutheißen würde, dass der deutsche Staat nicht intensiver Seenotrettung im Mittelmeer betreibt.

Der CDU-Politiker verwies darauf, dass vorbeifahrende Schiffe durchaus Menschen im Mittelmeer aufnehmen würden. Zusätzlich sei Deutschland „nicht für alles verantwortlich, was in der Welt passiert“. Jung hakt jedoch nach und fragt, ob Deutschland für den Tod von Menschen im Mittelmeer verantwortlich sei. Schließlich könne es etwas daran ändern. Ploß zufolge sei es nicht die Verantwortung des Staats, das Mittelmeer zu durchforsten. Ob Jesus auf Deutschlands Handeln in diesem Zusammenhang stolz wäre, wisse Ploß nicht. (lp)