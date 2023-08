Bloß nicht zu viel über die AfD reden: CDU-Vize Prien muss Parteichef Merz bei „Lanz“ in Schutz nehmen

Man solle nicht so viel über die AfD reden, meint die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU). © Frank Molter/dpa

Der Umgang mit der AfD beschäftigt auch Markus Lanz in seiner Talkrunde im ZDF. CDU-Vize Karin Prien muss Parteichef Merz verteidigen.

Hamburg - Spätestens seit die AfD in den Bundestag eingezogen ist, fragen sich die demokratischen Parteien, wie sie sich gegenüber den Rechtspopulisten verhalten sollen. Antworten fallen schwer und widersprüchlich aus, wie auch die Diskussion bei Markus Lanz am späten Donnerstagabend zeigte. Immer noch liegt die AfD in der Sonntagsfrage bei rund 20 Prozent, die nächsten Landtagswahlen rücken näher, die Diskussion darüber, wie den Rechtspopulisten zu begegnen ist, bleibt ein akutes Thema.

Doch bloße verbale Abgrenzung, wie sie alle demokratischen Parteien seit Jahren betreiben, hat offensichtlich nicht den gewünschten Effekt und scheint sogar zum bloßen Wettbewerb zu erstarren: „Wer grenzt sich härter von der AfD ab, um bloß nicht darüber nachzudenken, was die wahren Gründe sind, dass sie da sind, wo sie sind“, sprach Markus Lanz zu Beginn seiner ZDF-Sendung einen wunden Punkt an. Es wird viel über die AfD geredet, vielleicht zu viel? Oder zumindest auf Kosten einer Diskussion über die wirklichen Probleme des Landes?

„Markus Lanz“ im ZDF: Gäste am 24. August 2023

Karin Prien CDU-Vizevorsitzende Kristina Dunz Journalistin Ferdinand von Schirach Jurist

In diese Kerbe schlug die CDU-Vizevorsitzende Karin Prien. Sie meinte: „Die Debatte geht an den Menschen vorbei. Die Menschen haben Abstiegsängste und sind verunsichert, weil dieses System scheinbar nicht mehr in der Lage ist, die großen Probleme zu lösen.“ Man solle nicht so viel über die AfD reden, sagte die schleswig-holsteinische Bildungsministerin, doch Ferdinand von Schirach widersprach. Man müsse über die AfD sprechen, sagte der Jurist und Bestsellerautor, man dürfe sich aber nicht darauf beschränken, die AfD bloß zu verdammen. Wichtiger sei eine Auseinandersetzung über soziale Fragen, die wachsende Ungleichheit zwischen Reich und Arm und andere Themen.

CDU-Vizevorsitzende Prien muss bei „Markus Lanz“ Merz verteidigen

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz war zwar nicht zu Gast bei Markus Lanz im ZDF, sein viel zitierter Satz „Wir sind die Alternative für Deutschland mit Substanz“ war jedoch Gesprächsthema. Selbst seine Parteikollegin Karin Prien fand den Satz unglücklich, auch wenn sie ihrem Parteivorsitzenden keinesfalls eine Nähe zu den Rechtspopulisten unterstellen wollte. Auch Kristina Dunz, Journalistin beim RedaktionsNetzwerk Deutschland, sah Merz’ Satz kritisch, ähnlich wie offenbar manche CDU-Mitglieder: „Er legt die rechte Hand auf den Herd und merkt den Schmerz nicht“ heißt es laut Dunz zu Merz in Teilen seiner Partei. Der Versuch, sich verbal von der AfD abzugrenzen und gar die Grünen als den Hauptgegner zu bezeichnen, gehe allzu oft nach hinten los und wirke kontraproduktiv. Vom angekündigten Ziel, die AfD zu halbieren, sei die CDU weit entfernt, viel eher scheine es die AfD zu schaffen, der CDU Stimmen abzuluchsen.

Auch wegen der wieder ansteigenden Einwanderung? Ein stärkeres Asylrecht forderte auch Karin Prien, vor allem eine europäische Lösung, mit der verhindert werden könnte, dass Flüchtlinge überhaupt erst nach Deutschland kommen. Leichter gesagt als getan, hinzu kommen die Absurditäten des Asylrechts, auf die Ferdinand von Schirach hinwies: „Man muss sich die Lebenswirklichkeit anschauen. Die ersten 15 Monate darf ein Flüchtling nicht arbeiten, das ist kompletter Wahnsinn.“ Eine Lösung könne aber nicht aus Deutschland kommen: „Es kann nur die Europäische Union lösen, durch Prüfung an den Außengrenzen“ sagte von Schirach, der aber auch einen anderen Aspekt ansprach: das sofortige Zerreden von Vorschlägen, wie dem Plan, Clan-Angehörige abzuschieben, eine Idee, die von Schirach als vernünftig und gesetzeskonform bezeichnete. Doch binnen kürzester Zeit wurden aus Angehörigen einer kriminellen Vereinigung Familienangehörige und der Vorschlag verpuffte laut von Schirach im allgegenwärtigen Populismus der Sozialen Medien.

Aussagen von Merz beschäftigen die Runde bei „Markus Lanz“

Als „Opfer“ selbiger mag man Friedrich Merz nicht unbedingt betrachten, aber zumindest einen Hang zu unglücklichen, missverständlichen Äußerungen darf man dem CDU-Vorsitzenden ohne Frage unterstellen. Auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene sorgte Merz für Verwirrung. Eine Haltung, die Kristina Dunz problematisch fand: Wenn man nicht immer diese Abgrenzung mache und sage, was da für eine Gefahr bestehe, „dann werden wir eine Normalisierung voranschreiten sehen“. Man könne nicht einerseits sagen, dass es akzeptabel ist, wenn ein AfD-Bürgermeister etwa den Bau eines Kindergartens initiiere, aber andererseits betonen, wie schlimm die Partei an sich sei.

Der Umgang mit der AfD ist auch eine Frage, die sich der Journalismus an sich stellen muss, ein Journalismus, der sich immer häufiger von Klickzahlen und reißerischen Überschriften abhängig macht. Gerade die Berichterstattung über Missbrauchsvorwürfe gegen Prominente von Till Lindemann bis Kevin Spacey sorgt für Aufmerksamkeit, was Ferdinand von Schirach als oft fragwürdige Form der Berichterstattung bezeichnete. Verdachtsberichterstattung müsse es zwar geben, aber Medien müssen sich auch ihrer Verantwortung bewusst sein. „Der Pranger für den zu Unrecht Beschuldigten ist unerträglich“, sagte Ferdinand von Schirach bei Markus Lanz im ZDF, die Vorverurteilung, die in den Sozialen Medien gang und gäbe sei, vergifte das Meinungsklima immer weiter und mache auch die dringend notwendige Diskussion über die AfD und den Umgang mit den Rechtspopulisten immer schwerer. (Michael Meyns)