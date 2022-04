Hartes Urteil über Ampel-Minister: „Ihren Ämtern nicht gewachsen“? CDU spricht von „bedrückender“ Situation

Von: Magdalena von Zumbusch

Teilen

Thorsten Frei © Kay Nietfeld / dpa

Der Rücktritt von Ministerin Spiegel gab Anlass zu scharfer Kritik: „Das Erscheinungsbild der Bundesregierung gibt wirklich Anlass zur Sorge“, findet CDU-Politiker Thorsten Frei.

Berlin - Die Rücktrittsankündigung von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hat die Union zum Anlass für einen kritischen Rundumschlag gegen die rot-grün-gelbe Regierung genommen. Er finde „bedrückend“, dass verschiedene Regierungsmitglieder ihren Aufgaben nicht gewachsen seien, so CDU-Politiker Thorsten Frei.

Spiegels Rücktritt - Der Grund: Das Bekanntwerden ihres Urlaubs während der Flut im Sommer 2021

Spiegel hatte am Montag angekündigt, ihr Amt niederzulegen, nachdem bekanntgeworden war, dass sie nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 für vier Wochen mit ihrer Familie in Urlaub gefahren war. Damals war sie Umweltministerin in Rheinland-Pfalz - das Bundesland war von der Flut in vielen Gegenden stark betroffen. Bei einem emotionalen Auftritt hatte Spiegel den Urlaub am Sonntag als Fehler bezeichnet und sich dafür ausdrücklich entschuldigt. Sie begründete ihre damalige Entscheidung mit Belastungen ihrer Familie durch den Gesundheitszustand ihres Mannes und die Corona-Pandemie.

Fast drei Viertel der Deutschen halten Spiegels Rücktritt für richtig

Die Entscheidung der Ministerin zum Rücktritt wird von fast drei Vierteln der Bundesbürger für richtig gehalten: Diese Ansicht äußerten 73 Prozent der Befragten in der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Augsburger Allgemeinen (Mittwoch, 13. April). 17 Prozent hielten den Rücktritt für falsch, 10 Prozent sind unentschieden.

Immerhin mehr als die Hälfte der Deutschen: Spitzenpolitik und Familie generell schlecht vereinbar

Überdies zeigte die Umfrage, dass die Deutschen ganz allgemein das Feld der Spitzenpolitik als schwierig vereinbar mit einem Familienleben einschätzen. 67 Prozent der Befragten äußern die Einschätzung, dass sich Familie und Beruf in der Spitzenpolitik nicht gut vereinbaren lassen, 22 Prozent der Befragten sehen das anders, 11 Prozent äußerten sich unentschieden.

Video: Scholz unterstützt Spiegels Rücktrittsentscheidung

Rücktritt Spiegels gab Anlass zu Kritik: Lauterbach, Lambrecht und Faeser dabei im Zielfeuer

Die Ankündigung des Rücktritts Spiegels gab Anlass zu Kritik von Seiten der CDU an der Regierung insgesamt. „Das Erscheinungsbild der Bundesregierung gibt wirklich Anlass zur Sorge“, meint der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, gegenüber der Rheinischen Post. „Bedrückend ist, dass mehrere Kabinettsmitglieder ihren Ämtern offenbar nicht gewachsen sind“, so das harte Urteil Freis.

Anschließend wurde Frei auch konkreter: Er wendete sich zunächst gegen Karl Lauterbach und brachte zum Ausdruck, was im Scheitern der Impfpflicht nach seiner Ansicht auch zu sehen sei: Ein Versagen des neuen Gesundheitsministers Karl Lauterbach, der in einer für den Kanzler Olaf Scholz zentralen Frage nicht schaffe, eine Mehrheit im Parlament zu finden.

Der SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht warf Frei vor, mit ihrem Ressort zu fremdeln. Und die Innenministerin Nancy Faeser (SPD) schließlich verschließe sich vor „den Realitäten der gegenwärtigen Flüchtlingswelle“. Kritik an den Mimisterinnen Lambrecht und Faeser wird durch die Union nicht zum ersten Mal geäußert, nach Ansicht Saskia Eskens sind die Vorwürfe sachlich unbegründet: Es handle sich um ein (ihrer Ansicht nach nur scheinbar ausgeräumtes) grundsätzliches Problem der CDU/CSU mit Frauen in politischen Spitzenpositionen.

„Es wird Zeit, dass Olaf Scholz Führung zeigt“, fordert Frei

Eine Lösung für die Unzulänglichkeiten der Minister sieht Frei in einer starken Führung: „Es wird Zeit, dass Olaf Scholz Führung zeigt“, so Freis Forderung. Dass die Regierung in ihrer kurzen Regierungszeit schon zahlreiche Herausforderungen gemeistert hat wurde bei der harten Kritik durch Frei mit keinem Wort angesprochen. Dafür wurde die Regierung aus den eigenen Reihen, son Seiten der FDP, gelobt.

Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte der „Rheinischen Post“, es bestehe kein Zweifel daran, dass die Ampel-Koalition „absolut handlungsfähig“ sei. Die Regierung sei vom ersten Tag an mit zahlreichen politischen Krisen konfrontiert und beweise mit ihrem Handeln, „dass sie rasche und vernunftgeleitete Antworten auf die aktuellen Herausforderungen geben kann“. „Ich bin mir sicher, dass die Arbeit der Regierungskoalition auch in Zukunft genauso fortgeführt wird.“ (dpa)

(Ampel vor großen Aufgaben - was SPD, Grüne und FDP planen, erfahren Sie in unserem Politik-Newsletter.)