Umfrage-Klatsche für Merz: Mehrheit der CDU-Anhänger unzufrieden

Von: Nadja Austel

CDU-Parteichef Merz kämpft um die politische Zukunft seiner einst stärksten Partei. Doch auch seine eigene Position steht zunehmend in Frage.

Berlin – CDU-Chef Friedrich Merz will seine Partei zurück an die Macht bringen – spätestens nach der nächsten Bundestagswahl. Ein hehres Ziel, betrachtet man die aktuellen Umfragewerte der Union. Seinen Parteikollegen versprach er schon bei seiner Wahl zum Parteichef 2022, die Union aus ihrem Tief zu holen und die AfD zu halbieren. Doch stattdessen legt die AfD weiter zu, während die CDU-Werte stagnieren.

Laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer liegt die Union bei der Sonntagsfrage „Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre ...“ bei 28 Prozent, die AfD wäre mit einem Rekordwert von 18 Prozent drittstärkste Partei. Die CDU sucht daher nach Wegen, deren Höhenflug zu beenden und selbst Aufschwung zu erlangen, beispielsweise mit scharfer Kritik an der Ampel-Koalition. Aktuell profitiere seine Partei noch nicht ausreichend von der Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Ampel. „Wir könnten noch zulegen“, sagte Merz beim CDU-Parteitag am Freitag (16. Juni).

CDU-Chef Merz ringt um Vertrauen – Umfrage zeigt große Zweifel an seiner Kompetenz

Merz mahnte in Richtung der Wähler, wer seine Unzufriedenheit mit der Regierung zum Ausdruck bringen wolle, dürfe nicht die AfD wählen: „Jede Stimme für eine solche Partei ist eine Stimme für die ‚Ampel‘.“ Der CDU-Chef betonte zudem erneut eine klare Abgrenzung von der AfD. „Es wird für uns keine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben“, sagte er.

CDU-Chef Friedrich Merz will seine Partei zurück an die Macht bringen – nur wie? (Archivbild) © Political-Moments/IMAGO/Archivbild

Fraglich ist jedoch, ob diese Strategie ausreichen kann, um die Bevölkerung von seiner Kompetenz zu überzeugen. Eine neue INSA-Umfrage, die die Bild am Sonntag in Auftrag gegeben hatte, zeigt jedenfalls, dass die Deutschen mit Merz als CDU-Chef nicht gerade zufrieden sind: Nur jeder dritte Unions-Wähler (34 Prozent) glaubt demnach, dass er seinen Job gut erfüllt. Das sind deutlich weniger als bei seinen Parteikollegen und eventuellen Kanzleramt-Konkurrenten Markus Söder (45 Prozent) und Hendrik Wüst (39 Prozent).

CDU-Umfrage: Nur wenige wollen Merz als Kanzler kandidieren sehen

Bitterer ist vielleicht nur, dass Merz in einem direkten Rennen ums Kanzleramt laut der INSA-Umfrage ebenfalls deutlich hinter einem seiner Kollegen zurückbleibt: Auf die Frage, welchem CDU-Politiker die Befragten zutrauen, Olaf Scholz (SPD) im Wahlkampf zu schlagen, übertraf Söder Scholz mit 31 zu 30 Prozent. Merz hingegen würde mit 16 zu 25 Prozent deutlich verlieren. Ein kleiner Trost ist vielleicht nur, dass Wüst mit 18 zu 29 Prozent noch schlechtere Chancen gegen Scholz hätte.

Die schlechte Positionierung von Merz in der Kanzlerfrage bestätigte sich nochmals. Die Teilnehmenden wurden danach gefragt, welchen Kanzlerkandidaten die CDU denn ihrer Meinung nach aufstellen sollte. Hier sprachen sich 21 Prozent für Söder aus, Merz und Wüst kamen jeweils auf nur elf Prozent. (na/dpa/afp)