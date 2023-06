Plötzlich kleinlaut: Merz nimmt Versprechen zur Halbierung der AfD zurück – „Würde ich heute nicht wiederholen“

Von: Gregor-José Moser

Die AfD befindet sich derzeit im Umfragehoch. Für die Union ist das besonders bitter – Parteichef Merz wird jetzt von einem alten Versprechen eingeholt.

Berlin – Die Ampel-Koalition hat seit geraumer Zeit ein Imageproblem. In Umfragen kommen SPD, Grüne und FDP aktuell Woche für Woche auf schlechte Werte. Die größte Oppositionsfraktion im Bundestag, die CDU/CSU, kann von der Unzufriedenheit mit der Regierung aber nur begrenzt profitieren.

Anders die sogenannte Alternative für Deutschland (AfD) – sie erreicht in Umfragen teils Rekordwerte von knapp unter 20 Prozent. Im politischen Berlin diskutieren die alteingesessenen Parteien über die Lehren aus den starken Werten für die in Teilen rechtsextreme Partei.

Die Union wird dabei immer wieder mit einem Satz ihres Vorsitzenden Friedrich Merz konfrontiert. 2018, als sich Merz zum ersten Mal um den Parteivorsitz bewarb, hatte er gesagt: „Das traue ich mir zu, die AfD zu halbieren – das geht.“ Etwa viereinhalb Jahre später müssen Merz und die Union feststellen, dass das offenbar doch nicht geht – zumindest bislang nicht. Die AfD ist weit davon entfernt, sich auf Bundesebene mit einstelligen Umfrageergebnissen zufriedengeben zu müssen.

Friedrich Merz: „Würde ich heute nicht mehr wiederholen“

Ob Merz seinen selbstbewussten Satz vor viereinhalb Jahren heute noch einmal wiederholen würde? Nein, würde er nicht, sagte der CDU-Chef im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online. Die Formulierung sei nie eine Zauberformel gewesen, sondern eine Einschätzung, so Merz. Seinen Anspruch habe er damals unter völlig anderen Umständen formuliert und seitdem nicht wiederholt. An der Lage heute habe er keine Freude.

Der AfD will Merz mit einem „klaren Kurs mit Maß und Mitte“ entgegentreten. „Wir treten in keinen Überbietungswettbewerb mit anderen, und wir sind auch keine Fundamentalopposition“, sagte er weiter. Für den Aufschwung der AfD macht Merz die Ampel-Regierung verantwortlich. Deren Politik habe die AfD gestärkt. Teile der Regierung würden die Stimmung in der Bevölkerung nicht mehr richtig wahrnehmen und hätten „den Kontakt zur Bevölkerung weitgehend verloren“, kritisierte Merz.

AfD überholt Kanzlerpartei SPD in Umfrage

Die Union ist in Umfragen derzeit deutlich stärkste Kraft und liegt regelmäßig nur knapp unter 30 Prozent. So auch im neusten ARD-Deutschlandtrend, der sie unverändert bei 29 Prozent sieht. Die AfD gewinnt einen Prozentpunkt hinzu auf 19 Prozent. Die Rechtspopulisten lösen damit die SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz als alleinige zweitstärkste Kraft ab. Die Sozialdemokraten (17 Prozent) verlieren ebenso wie der Koalitionspartner FDP (sechs Prozent) je einen Prozentpunkt.

Die Grünen verharren weiterhin bei 15 Prozent. Die Linke liegt bei 4 Prozent. Sonstige Parteien kommen auf 10 Prozent (+1). Zuletzt hatten auch andere Umfrageinstitute die AfD bei knapp unter 20 Prozent gesehen. Auch mit Blick auf mehrere Landtagswahlen in Ostdeutschland im kommenden Jahr äußerten sich Ampel-Parteien, CDU und Linkspartei zuletzt besorgt über die Zustimmung für die AfD.