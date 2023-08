CDU-Verkehrsexperte für Helmpflicht beim Fahrradfahren

Teilen

Thomas Bareiß © M. Popow/Imago

CDU-Verkehrsexperte Thomas Bareiß hat sich für eine Helmpflicht beim Fahrradfahren ausgesprochen.

Berlin in Deutschland - „Früher oder später müssen wir über eine Helmpflicht in Deutschland sprechen“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag der Zeitung „Welt“ (Freitagsausgabe). Immer mehr Menschen nutzten das Rad, dadurch steige die Zahl der Unfälle rasant an.

Vertreter der Ampel-Koalition reagierten ablehnend. Der FDP-Radverkehrsexperte Valentin Abel sagte der „Welt“, das Radfahren müsse insgesamt sicherer gemacht werden. Dazu gehöre der Aufruf, „freiwillig einen Helm zur eigenen Sicherheit“ zu tragen. Hinzu kämen „bauliche Methoden“ und eine entsprechende Städteplanung.



Auch SPD und Grüne erklärten nach Angaben der Zeitung, die Sicherheit vor allem mit einer verbesserten Straßeninfrastruktur stärken zu wollen. Eine Helmpflicht lehnen beide Parteien demnach ebenfalls ab. Teils offen zeigten sich AfD und Linke. Die AfD sprach sich für eine Helmpflicht bei gewerblichen Fahrten aus, die Linke will dies für Kinder bis 14 Jahren sowie bei Fahrten mit Elektrofahrrädern. bro/hex