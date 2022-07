CDU-Vize Jung hält temporäres Tempolimit auf Autobahnen für denkbar

Andreas Jung © IMAGO / Political-Moments

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung (CDU) ist für ein befristetes Tempolimit auf Autobahnen offen.

Berlin in Deutschland - Es müsse "ohne Denkverbote" nun "alles in den Topf, was uns über den Winter hilft und CO2 spart: Energiesparpakt, Kernenergie, Biomasse-Hochlauf und befristetes Tempolimit", sagte Jung der "Bild"-Zeitung (Samstagsausgabe) angesichts einer drohenden Gas-Krise in Deutschland.

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen hält demnach auch Thomas Gebhart, Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, für möglich. "Wir können es uns gar nicht leisten, von vornherein aus parteipolitischen Gründen bestimmte Optionen abzulehnen", sagte Gebhart der "Bild". "Für mich bedeutet das auch: ein temporäres Tempolimit von 130 auf Autobahnen", ergänzte er.

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte die Forderung nach einem Tempolimit nicht in ihren im Herbst 2021 beschlossenen Koalitionsvertrag aufgenommen, vor allem wegen des Widerstands der FDP. Die Liberalen lehnen eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen weiterhin ab. se