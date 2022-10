CDU-Vize: Scholz‘ Machtwort in AKW-Streit reicht nicht

Soll für die Energieerzeugung wirklich Alles genutzt werden? - Der CDU-Vize meint ja © IMAGO/Jochen Tack

Aus CDU-Sicht reicht das Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz, die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke bis Mitte April 2023 am Netz zu lassen, nicht aus.

Berlin - Die Bundesnetzagentur warne vor zwei harten Wintern, die Entscheidung greife daher zu kurz, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung am Dienstag im ZDF-«Morgenmagazin». Es müssten alle Möglichkeiten zur Energieerzeugung genutzt werden.

Scholz hatte am Montag den Streit innerhalb der Ampel-Koalition insbesondere zwischen den Grünen und der FDP für beendet erklärt. Der Kanzler wies die zuständigen Minister an, Gesetzesvorschläge zu machen, damit die drei AKW Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland über das Jahresende hinaus maximal bis zum 15. April 2023 weiterlaufen können. Scholz machte damit von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch. Demnach bestimmt der Kanzler «die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung».

Jung sagte dazu: «Es war gestern ein Machtwort, aber keine Führungsstärke.» Scholz setze so eine Entscheidung durch, gegen die er selbst noch Wahlkampf in Niedersachsen gemacht habe. Dies habe den «Ruch des Machttaktischen», um die Ampelkoalition gerade so zu befrieden. Deutschland brauche eine handlungsfähige Regierung. Stattdessen biete die Koalition das «Bild eines Hühnerhaufens», sagte der energiepolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion.

Grüne Jugend kritisiert Scholz‘ Entscheidung

Die Grüne Jugend hat entrüstet auf die Entscheidung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) für einen Weiterbetrieb der verbleibenden drei deutschen Atomkraftwerke bis maximal Mitte April reagiert. «Das ist Basta-Politik, und die brauchen wir nicht», sagte der Co-Chef der Grünen-Nachwuchsorganisation, Timon Dzienus, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Wir brauchen eine Debatte im Bundestag zu dem Thema.»

Die Grüne Jugend halte die Entscheidung auch inhaltlich für falsch, sagte Dzienus. «Sie entbehrt jeglicher Faktengrundlage.» Es gebe zu viele offene Fragen. «Ein Weiterbetrieb des AKW Emsland könnte dafür sorgen, dass die Stromnetze in Niedersachsen verstopfen und Windkraftanlagen abgeregelt werden müssen. Das ist doch absurd.» Es gebe kein Problem mit der Strom-Versorgungssicherheit in Norddeutschland. Nach einem Beschluss von Scholz sollen die drei Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland über das Jahresende hinaus bis längstens zum 15. April 2023 weiterlaufen können. Der Kanzler wies die zuständigen Minister an, dazu Gesetzesvorschläge vorzulegen. (dpa)