CDU-Vizechefin Breher bezeichnet Kindergrundsicherung als „Mogelpackung“

Silvia Breher © IMAGO/Frank Gaeth

Die CDU hat scharfe Kritik am Kompromiss zur Kindergrundsicherung geäußert.

Berlin in Deutschland - „Aus dem größten sozialpolitischen Projekt ist die größte familienpolitische Mogelpackung geworden“, sagte die stellvertretende CDU-Parteivorsitzende Silvia Breher am Montag in Berlin. Aus den bislang bekannt gewordenen Punkten gehe nicht hervor, wie die Kinderarmut tatsächlich effektiv bekämpft werden könne. „Das Papier und die vorgestellten Eckwerte bleiben vage“, kritisierte sie.

Die CDU könnte den Plänen in dieser Form im Bundestag keinesfalls zustimmen, sagte Breher weiter. Das Papier werfe zu viele Fragen auf und gebe zu wenig Antworten. Zudem warnte die CDU-Vizechefin vor zu großer Bürokratie bei der Umsetzung: Dafür würden nach aktuellem Stand neue Verwaltungsstrukturen und zum Teil Doppelstrukturen nötig, kritisierte sie.

Die Kindergrundsicherung soll ab 2025 verschiedene staatliche Finanzhilfen für Kinder und Jugendliche bündeln und so leichter zugänglich machen. Im ersten Jahr sind dafür dem Kompromiss zufolge 2,4 Milliarden Euro vorgesehen. pw/mt