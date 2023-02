CDU will Gespräche mit SPD und Grüne führen

Teilen

Kai Wegner, Spitzenkandidat der Berliner CDU © IMAGO/Jens Schicke

Das Präsidium der Berliner CDU möchte nach dem Sieg bei der Abgeordnetenhauswahl Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen zur Regierungsbildung führen.

Berlin - Der Beschluss sei einstimmig gefasst worden, teilte ein Parteisprecher am Montag mit. Nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am Sonntag hätte rein rechnerisch ein Zweierbündnis der CDU mit der SPD oder mit den Grünen eine Mehrheit, aber auch die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linken.

Der Wahlsieger und CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hatte die Einladung an SPD und Grüne bereits am Morgen angekündigt und den Beginn der Gespräche für Ende dieser oder Anfang kommender Woche in Aussicht gestellt. Wegner beansprucht als klarer Wahlsieger den Auftrag zur Regierungsbildung für sich. (dpa)