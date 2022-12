„Dann sind wir tatsächlich die letzte Generation“: Ziemiak will Bäume pflanzen - und erntet nur Spott

Der CDU-Politiker Paul Ziemiak hat mit einem Beitrag auf Twitter für Aufsehen gesorgt. Für ein Foto beim Baumpflanzen erntete der 37-Jährige Spott.

München — Die Protestaktionen sogenannten „Letzten Generation“ polarisieren. Zum Beginn der neuen Woche sorgten Aktivisten der Organisation unter anderem in München mit Straßenblockaden für Aufregung. Wie für die „Letzte Generation“ typisch, hatten sie sich auf der Straße festgeklebt und somit den Verkehr blockiert. Auch wenn alle Parteien im Bundestag die Protestform der Klimaaktivisten geschlossen ablehnen, verwendet die Union dabei mit die deutlichste Sprache. So warnte Alexander Dobrindt (CSU) in der Vergangenheit vor der Entstehung einer „Klima-RAF“.

„Sind nicht die letzte Generation“: Ziemiak sorgt mit Spaten-Bild für Spott und Häme

Auch der frühere CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak scheut nicht vor Kritik an der „Letzten Generation“ zurück. Ein auf Twitter veröffentlichter Seitenhieb auf die Aktivisten entpuppte sich am Wochenende jedoch als Eigentor. Der 37-Jährige teilte am Samstag ein Foto, das ihn mit Arbeitshandschuhen und Spaten auf einer schneebedeckten Fläche zeigte. „Wir sind nicht die letzte Generation! Deshalb pflanzen wir als CDU Iserlohn 1.000 neue Bäume im Stadtwald“, schrieb Ziemiak zu dem Bild.

Die Kritik in der Kommentarspalte lies dabei nicht lange auf sich warten. Nutzer werfen dem CDU-Politiker vor, die Aussagen der „Letzten Generation“ nicht verstanden zu haben. „Wir sind nicht die letzte Generation, die die Erde bewohnt — aber die Letzte, die das Erreichen von Kipppunkten verhindern kann“, schrieb ein Nutzer. Und dafür müsse man mehr tun als nur Bäume zu pflanzen.

Symbolpolitik und Greenwashing? Ziemiak wehrt sich gegen Vorwürfe

Andere User werfen Ziemiak Symbolpolitik vor und stören sich an den Umständen des Bilds. „Und warum genau wartet ihr nicht, bis der Frost vorbei ist?“, wundert sich ein Twitter-Nutzer mit Blick auf den schneebedeckten Boden um den CDU-Politiker herum. Ein anderer Nutzer glaubt wiederum zu erkennen, dass der 37-Jährige den Spaten falsch herum halte. Knapp 2.500 Kommentare finden sich unter dem Beitrag — überdurchschnittlich viel gemessen an der üblichen Reichweite Ziemiaks.

Und Ziemiak? Der reagiert gelassen auf die Kritik. „Wir haben die Bäume mit professionellen Forstwirten gepflanzt, die Witterung war fürs Pflanzen geeignet, der Boden war auch nicht gefroren, sondern nur schneebedeckt“, rechtfertigte der CDU-Politiker die Aktion gegenüber RTL. „Mich hat schon sehr gewundert, dass viele noch nie einen Pflanzspaten gesehen haben oder zum ersten Mal hören, dass man auch im Winter pflanzen kann“, konterte er weiter.

Ziemiak erntet Spot: „Dann sind wir tatsächlich die letzte Generation“

Er sich, mit seinem Post eine Diskussion über die Aufforstung der Wälder angestoßen zu haben, erklärte Ziemiak. Diese „Diskussion“ richtete sich jedoch vor allem gegen den 37-Jährigen. Mehrere Nutzer warfen Ziemiak etwa auch Greenwashing und eine Relativierung der Folgen des Klimawandels vor. „Leider wird die Klimakatastrophe nicht durch ein paar Bäumchen aufgehalten. Wir brauchen ernsthaft drastischere Maßnahmen“, forderte ein Nutzer. Eine andere schrieb: „Wenn ein Baum die Lösung sein soll in deinen Augen, dann sind wir tatsächlich die letzte Generation.“ (fd)