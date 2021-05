Ausnahmesituation im Mittelmeer: Tausende Migranten schwimmen nach Europa

„Autobahn auf dem Meer“

von Felix Durach schließen

Seit Montagmorgen haben über 5000 Migranten aus Marokko die spanische Exklave Ceuta erreicht. Die marokkanische Grenzpolizei habe die Kontrollen faktisch eingestellt.

Ceuta - Ausnahmesituation in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta. Nach Angaben der spanischen Behörden haben seit Montagmorgen über 5000 Migranten aus Marokko spanisches Hoheitsgebiet erreicht. Hierfür schwammen die meisten Migranten - teilweise mit rudimentären Hilfsmitteln wie Schwimmringen oder kleinen Schlauchbooten - von der marokkanischen Stadt Fnideq aus durch das Mittelmeer nach Ceuta. Bei Ebbe sei die spanische Exklave zudem auch zu Fuß erreichbar sein. Mindestens ein Mensch kam bei der Überquerung des Mittelmeers ums Leben. Die spanische Zeitung El Pais beschrieb die ankommenden Migrantenströme als „Autobahn auf dem Meer“.

Tausende Migranten erreichen Ceuta: Madrid schickt Polizisten zur Unterstützung

Die Aufnahmelager von Ceuta sind bedingt durch den plötzlichen Ansturm der Menschenmassen überfüllt und können keine weiteren Menschen mehr aufnehmen. Nach Berichten der örtlichen Zeitung El Faro habe das zur Folge gehabt, dass viele Migranten in der Stadt mit ca. 85.000 Einwohnern umherirrten. Die Zentralregierung in Madrid* hatte noch am Montag angekündigt, 200 zusätzliche Polizisten in die Exklave zu schicken und auch das Militär bot seine Hilfe an.

Wie die El Faro am Dienstagmorgen berichtet, haben die örtlichen Behörden damit begonnen, die erwachsenen Migranten vorübergehend in einem Stadion unterzubringen, ehe sie nach Marokko zurückgebracht werden sollen. Etwa 300 Migranten wurden von den örtlichen Behörden bereits zurück nach Marokko abgeschoben. Den Berichten zu Folge sollen sich unter den 5000 Migranten mindestens 1500 Minderjährige befinden. Auch costanachrichten.de* berichtet darüber.

+ Spanische Beamte der Guardia Civil beobachten an der marokkanisch-spanischen Grenze in der spanischen Exklave Ceuta, wie Menschen aus Marokko schwimmend in spanisches Territorium eindringen. © Antonio Sempere/dpa

Ceuta: Marokko stellt Grenzkontrollen ein - Reaktion auf die Behandlung von Polisario-Führer Ghali?

Ausgelöst wurden die Migrantenströme wohl dadurch, dass die marokkanische Polizei am Montag faktisch die Kontrollen an der Grenze zur spanischen Exklave ausgesetzt hatte. Spanische Medien gehen davon aus, dass es sich dabei um eine Reaktion der marokkanischen Regierung auf die Entscheidung Madrids handele, die Behandlung des Chefs der Unabhängigkeitsbewegung Polisario für Westsahara, Brahim Ghali, in einem spanischen Krankenhaus zu erlauben. Die Polisario stehen im Konflikt mit Marokko, die Anspruch auf das Gebiet der Westsahara erheben. Die Regierung in Rabat gab bisher jedoch noch keine offizielle Erklärung ab.

Bei den ankommenden Migranten handele es sich berichten zu Folge vor allem um Männern, aber auch Frauen und Familien. Viele von ihnen hatten ihre Arbeit in der spanischen Exklave verloren, nachdem Marokko im vergangenen Frühjahr im Rahmen der Corona-Pandemie* die Grenzen zu Ceuta geschlossen hatte.

Die an der Straße von Gibraltar gelegene und 18,5 Quadratkilometer große Exklave Ceuta blieb nach der Unabhängigkeit von Marokko weiter in spanischem Besitz* und hat den Status einer autonomen Stadt. (fd) *Merkur.de und costanachrichten.com sind Angebote von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Antonio Sempere/dpa